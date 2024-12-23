"Прогнозов пока не дают": жена пострадавшего в Семее учителя рассказала о его состоянии

Супруга учителя, который пострадал во время оформления елки в Семее, рассказала о его состоянии. По словам женщины, врачи не дают прогнозов, передает Arnapress.kz.

"Главный врач сказал, что в мозгу образовалась небольшая гематома. Однако состояние очень тяжелое, и никаких прогнозов пока не дают. Говорят, ничего не могут сказать. Я поговорила с ним. Он два дня провел в реанимации, сейчас он в сознании, понимает все, но если задать сложный вопрос, ему трудно сразу ответить", - рассказала Сымбат Аянкызы.

По ее словам, врачи не говорят будет ли мужчине хуже или лучше.

"Ему провели операцию, удалили гематому из мозга, но также удалили часть черепа. Через три месяца ему поставят имплант", - добавила она.

Напомним, накануне министр просвещения Гани Бейсембаев в соцсетях сообщил, что в Семее к мероприятиям по оформлению новогодней елки привлекли учителей, в результате работ один из них пострадал. Он отметил, что такие действия нарушают Закон "О статусе педагога".

Позже стало известно, что в Семее по факту привлечения учителей к оформлению новогодней елки Управление образования области Абай начало служебную проверку для установления всех обстоятельств инцидента.

Сегодня стало известно, что глава отдела образования лишился должности после инцидента с учителем на елке в Семее.

Также врачи рассказали о травмах пациента - он поступил в больницу с черепно-мозговой травмой и внутричерепным кровоизлиянием.