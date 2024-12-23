Глава отдела образования лишился должности после инцидента с учителем на елке в Семее

В Семее руководитель городского отдела образования лишился должности после инцидента с учителем на елке, передает NUR.KZ со ссылкой на Управление образования области Абай.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в субботу в 15.00 под председательством акима области Абай прошло экстренное совещание, связанное с ситуацией в Семее.

В ходе совещания управлению образования было поручено провести служебную проверку, а управлению здравоохранения - обеспечить круглосуточный контроль за состоянием пострадавшего учителя.

По результатам служебной проверки установлено, что учителей из трех школ Семея незаконно привлекли к работе по украшению новогодней елки. Среди них - учитель казахского языка и литературы школы №49 Куат Айткалиев, который получил травму.

"Данная ситуация нарушает закон Республики Казахстан "О статусе педагога", согласно которому привлечение педагогов к работам, не связанным с их профессиональными обязанностями, запрещено", - отметили в Управлении образования области Абай.

В настоящее время пострадавшему учителю оказывается вся необходимая медицинская помощь. Данный вопрос находится под особым контролем областного руководства.

По итогам проверки трем директорам школ Семея вынесли строгий выговор, а руководитель городского отдела образования освобожден от занимаемой должности.

"С целью недопущения подобных случаев в будущем всем образовательным организациям даны указания строго соблюдать требования законодательства, а контроль будет усилен", - подчеркнули в областном управлении образования.

Напомним, накануне министр просвещения Гани Бейсембаев в соцсетях сообщил, что в Семее к мероприятиям по оформлению новогодней елки привлекли учителей, в результате работ один из них пострадал. Он отметил, что такие действия нарушают Закон "О статусе педагога".

Позже стало известно, что в Семее по факту привлечения учителей к оформлению новогодней елки Управление образования области Абай начало служебную проверку для установления всех обстоятельств инцидента.