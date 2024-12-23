Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Глава отдела образования лишился должности после инцидента с учителем на елке в Семее

Опубликовано:

Чиновник в костюме
Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: tolgart / Getty Images

В Семее руководитель городского отдела образования лишился должности после инцидента с учителем на елке, передает NUR.KZ со ссылкой на Управление образования области Абай.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в субботу в 15.00 под председательством акима области Абай прошло экстренное совещание, связанное с ситуацией в Семее.

В ходе совещания управлению образования было поручено провести служебную проверку, а управлению здравоохранения - обеспечить круглосуточный контроль за состоянием пострадавшего учителя.

По результатам служебной проверки установлено, что учителей из трех школ Семея незаконно привлекли к работе по украшению новогодней елки. Среди них - учитель казахского языка и литературы школы №49 Куат Айткалиев, который получил травму.

"Данная ситуация нарушает закон Республики Казахстан "О статусе педагога", согласно которому привлечение педагогов к работам, не связанным с их профессиональными обязанностями, запрещено", - отметили в Управлении образования области Абай.

В настоящее время пострадавшему учителю оказывается вся необходимая медицинская помощь. Данный вопрос находится под особым контролем областного руководства.

По итогам проверки трем директорам школ Семея вынесли строгий выговор, а руководитель городского отдела образования освобожден от занимаемой должности.

"С целью недопущения подобных случаев в будущем всем образовательным организациям даны указания строго соблюдать требования законодательства, а контроль будет усилен", - подчеркнули в областном управлении образования.

Напомним, накануне министр просвещения Гани Бейсембаев в соцсетях сообщил, что в Семее к мероприятиям по оформлению новогодней елки привлекли учителей, в результате работ один из них пострадал. Он отметил, что такие действия нарушают Закон "О статусе педагога".

Позже стало известно, что в Семее по факту привлечения учителей к оформлению новогодней елки Управление образования области Абай начало служебную проверку для установления всех обстоятельств инцидента.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2203625-glava-otdela-obrazovaniya-lishilsya-dolzhnosti-posle-incidenta-s-uchitelem-na-elke-v-semee/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie