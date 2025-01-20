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"Возбуждены дела в трех странах": генпрокурор Азербайджана рассказал о расследовании авиакатастрофы в Актау

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Рухнувший самолет под Актау
Место трагедии. Фото: t.me/qr_tjm

Расследованием авиакатастрофы близ Актау занимаются правоохранительные органы Казахстана, Азербайджана и России, возбуждены уголовные дела в трех странах, передает NUR.KZ со ссылкой на Trend.az.

"По факту авиакатастрофы возбуждены уголовные дела в трех странах - России, Казахстане и Азербайджане. Соответствующие структуры Казахстана, Азербайджана и России собрали доказательства, которые впоследствии будут совместно проанализированы для установления виновных лиц.

В настоящее время Следственным комитетом России, Генеральной прокуратурой в этом направлении проводятся соответствующие следственные действия", - цитирует издание слова генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева.

На днях в Министерстве транспорта Казахстана отреагировали на появившуюся в Сети якобы расшифровку переговоров экипажа рухнувшего в Актау самолета с диспетчерами.

Крушение самолета Azerbaijan Airlines под Актау

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Выжили 29 человек, все казахстанцы погибли.

Позже стало известно, что Казахстан направит бортовые самописцы разбившегося самолета в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).

Также сообщалось, что комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию вместе с черными ящиками. В Минтрансе сообщали, что итоги расследования авиакатастрофы близ Актау могут озвучить до конца 2025 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2213292-vozbuzhdeny-ugolovnye-dela-v-treh-stranah-genprokuror-azerbaydzhana-rasskazal-o-rassledovanii-aviakatastrofy-v-aktau/

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