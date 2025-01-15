Матери погибших при пожаре пятерых детей вынесли приговор в Костанайской области

Суд вынес приговор жительнице Костанайской области, потерявшей в пожаре пятерых детей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов региона.

В Telegram-канале судов Костанайской области сообщили о рассмотренном уголовном деле в отношении жительницы Житикаринского района, чьи пятеро детей погибли при пожаре.

"Подсудимая оставила своих детей дома без присмотра, поручив старшему сыну подкинуть дрова в печь в случае похолодания. Сын поджег в печи дрова, уголь и бытовой мусор, а также закинул в печь пластиковую бутылку с неустановленным содержимым, отчего пламя в печи вспыхнуло и перешло в пожар. В результате пожара пятеро детей скончались.

Вина подсудимой доказана ее признательными показаниями, показаниями свидетелей, протоколом осмотра места происшествия и заключениями судебных экспертиз", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в отделе занятости и социальных программ акимата района просили назначить подсудимой наказание, не связанное с лишением свободы, поскольку последняя на иждивении имеет малолетнего ребенка. А сама подсудимая свою вину признала полностью, в содеянном раскаялась и просила не лишать ее свободы.

"Смягчающим обстоятельством признано чистосердечное раскаяние и наличие малолетнего ребенка, отягчающих не установлено. При наличии смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств, срок наказания не может превышать 1/2 максимального срока, предусмотренного статьей УК.

В этой связи, суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы и, в связи с наличием малолетнего ребенка, отсрочил исполнение наказания", - сообщили в суде.

Напомним, 11 октября прошлого года в Житикаре на территории частного подворья произошел пожар, который привел к обрушению крыши жилого дома. Во время обрушения в доме без присмотра взрослых находились дети 2011, 2016, 2018, 2019, 2022, 2023 годов рождения. В результате разбора завалов были обнаружены тела пятерых детей. Старший ребенок 2011 года рождения не пострадал. Предварительно сообщалось, что мать детей вечером ушла к знакомому. Ее супруг находится в местах лишения свободы.

По данному факту было начато досудебное расследование, ход которого взял на контроль генеральный прокурор Казахстана. Предварительной причиной пожара в прокуратуре Костанайской области назвали оставление печи без присмотра.

Позже в Сети появилось видео с места пожара в Костанайской области. Также стало известно, что семья в Житикаре состояла на учете спасателей.

После о причинах пожара высказывался и аким Костанайской области Кумар Аксакалов.