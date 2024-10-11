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Эзотерика

5 детей погибли в Костанайской области: начато расследование

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Уголовное дело на столе
Дело. Иллюстративное фото: polisia.kz

Прокуратура Костанайской области прокомментировала трагическую гибель несовершеннолетних в Житикаринском районе, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

Как отмечается на официальном сайте ведомства, 11 октября около 04.29 утра в отдел по ЧС Житикары поступило сообщение о возгорании частного дома по улице Клубная, 52.

Тушение пожара производилось силами ДЧС, АО "Костанайские минералы, спасательного отделения Житикары" и ТОО "Семсер Өрт сөндруші". Всего было задействовано 19 человек и 5 единиц техники.

"К несчастью, при пожаре погибли 5 несовершеннолетних детей. Начато досудебное расследование, предварительная причина пожара - оставление печи без присмотра", - рассказали в прокуратуре Костанайской области.

На месте происшествия находится первый заместитель прокурора региона Бекбосынов.

В прокуратуре выразили соболезнования родным и близким погибших.

"Ход расследования уголовного дела взят на контроль генеральным прокурором Республики Казахстан", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что в Житикаре на территории частного подворья произошел пожар, который привел к обрушению крыши жилого дома. К моменту приезда спасателей дом был полностью охвачен огнем. В 06.08 пожар был полностью ликвидирован.

По данным ДЧС Костанайской области, во время обрушения в доме без присмотра взрослых находились дети 2011, 2016, 2018, 2019, 2022, 2023 годов рождения. К сожалению, в результате разбора завалов обнаружены тела пятерых детей. Старший ребенок 2011 года рождения не пострадал. Предварительно, мать детей вечером ушла к знакомому. Супруг находится в местах лишения свободы. В настоящее время причины произошедшего выясняются.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2173002-5-detey-pogibli-v-kostanayskoy-oblasti-nachato-rassledovanie/

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