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Тела пятерых детей нашли под завалами дома в Костанайской области

Опубликовано:

Пожарные на месте ЧП
Пожарные. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Пятеро детей погибли при пожаре в Костанайской области. Трагедия произошла рано утром сегодня, 11 октября, в Житикаре, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сегодня в 04.29 утра на территории частного подворья в Житикаре произошел пожар, который привел к обрушению крыши жилого дома.

В течение 7 минут на место происшествия прибыли спасатели, дом был полностью охвачен огнем. Пожарные оперативно приступили к тушению огня и разбору завалов. В 06.08 пожар был локализован и полностью ликвидирован.

"В момент обрушения в доме без присмотра взрослых находились несовершеннолетние дети 2011, 2016, 2018, 2019, 2022, 2023 годов рождения. К сожалению, в результате разбора завалов обнаружены тела пятерых детей. Старший ребенок 2011 года рождения не пострадал", - рассказали в ДЧС Костанайской области.

По предварительной информации, мать детей с вечера ушла к знакомому. Супруг находится в местах лишения свободы.

В настоящее время причины произошедшего выясняются. Назначено пожарно-техническое исследование.

Психологи филиала Центра медицины катастроф оказывают необходимую психологическую помощь родственникам.

Местные исполнительные органы окажут всю необходимую помощь, в том числе материальную.

"МЧС настоятельно призывает жителей не оставлять малолетних детей без присмотра взрослых!" - обратились в ведомстве.

Как вести себя при пожаре в доме

В МЧС рассказали о правилах поведения при возникновении возгорания:

  • перекройте кран подачи газа, отключите электрическую энергию;
  • в начальной стадии развития пожара попытайтесь потушить его, используя все имеющиеся средства пожаротушения (огне­тушители, покрывала, песок, воду и др.);
  • закройте все двери в доме, чтобы избежать притока воздуха и распространения огня;
  • покиньте дом, уходите по наиболее безопасному в данной ситуации пути;
  • если дым уже проник в дом, держитесь ближе к полу - там всегда есть свежий воздух;
  • закройте рот и нос влажным платком или полотенцем;
  • не возвращайтесь в дом без разрешения пожарных;
  • в случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните на номер 112.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2172975-tela-pyateryh-detey-nashli-pod-zavalami-doma-v-kostanayskoy-oblasti/

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