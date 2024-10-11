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Появилось видео с места пожара в Житикаре, где погибли пятеро детей

Опубликовано:

Пожар в Костанайской области
Тушение пожара. Кадр из видео: instagram.com/qostanai_tjd

В Сети появилось видео с места пожара в Костанайской области, где погибли пятеро детей, оставленные дома без присмотра взрослых, передает NUR.KZ.

Как ранее сообщали в ДЧС Костанайской области, сегодня рано утром в Житикаре на территории частного подворья произошел пожар, который привел к обрушению крыши жилого дома.

К моменту приезда спасателей дом был полностью охвачен огнем. В 06.08 пожар был полностью ликвидирован.

Во время обрушения в доме без присмотра взрослых находились дети 2011, 2016, 2018, 2019, 2022, 2023 годов рождения. К сожалению, в результате разбора завалов обнаружены тела пятерых детей. Старший ребенок 2011 года рождения не пострадал.

Предварительно, мать детей вечером ушла к знакомому. Супруг находится в местах лишения свободы. В настоящее время причины произошедшего выясняются.

По данному факту начато досудебное расследование, ход которого взят на контроль генеральным прокурором Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2173012-poyavilos-video-s-mesta-pozhara-v-zhitikare-gde-pogibli-pyatero-detey/

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