Появилось видео с места пожара в Житикаре, где погибли пятеро детей

В Сети появилось видео с места пожара в Костанайской области, где погибли пятеро детей, оставленные дома без присмотра взрослых, передает NUR.KZ.

Как ранее сообщали в ДЧС Костанайской области, сегодня рано утром в Житикаре на территории частного подворья произошел пожар, который привел к обрушению крыши жилого дома.

К моменту приезда спасателей дом был полностью охвачен огнем. В 06.08 пожар был полностью ликвидирован.

Во время обрушения в доме без присмотра взрослых находились дети 2011, 2016, 2018, 2019, 2022, 2023 годов рождения. К сожалению, в результате разбора завалов обнаружены тела пятерых детей. Старший ребенок 2011 года рождения не пострадал.

Предварительно, мать детей вечером ушла к знакомому. Супруг находится в местах лишения свободы. В настоящее время причины произошедшего выясняются.

По данному факту начато досудебное расследование, ход которого взят на контроль генеральным прокурором Казахстана.