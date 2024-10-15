"Состояли на учете": МЧС о семье из Житикары, где при пожаре погибли пятеро детей
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Во время брифинга МЧС по пожарной безопасности в Астане спикер сообщил, что семья в Житикаре, где погибло в пожаре пятеро детей, состояла на учете спасателей, передает сайт телеканала КТК.
Дом в Житикаре, где при пожаре погибли пятеро детей, незадолго до трагедии посещали сотрудники областного департамента по ЧС. Причем профилактические беседы в нынешнем году инспекторы проводили там дважды – в марте и сентябре.
О том, что семья состояла на учете у спасателей, сообщили в Астане 15 октября, во время брифинга МЧС по пожарной безопасности.
В общей сложности на особом контроле органов чрезвычайных ситуаций числится больше 100 тысяч казахстанских семей. Отмечается, что в домах социально уязвимых слоев населения специалисты бесплатно устанавливают датчики задымления. Это оборудование должно предупреждать о начинающемся пожаре звуками сирены. Но некоторые люди его зачем-то ломают.
"В основном такие датчики находятся в неисправном состоянии в семьях, которые ведут асоциальный образ жизни. А в целом многодетные семьи и дома, где живут престарелые люди, они содержат датчики в исправном состоянии", - рассказал заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК Канат Доспаев.
Напомним, 11 октября в Житикаре на территории частного подворья произошел пожар, который привел к обрушению крыши жилого дома. Во время обрушения в доме без присмотра взрослых находились дети 2011, 2016, 2018, 2019, 2022, 2023 годов рождения. В результате разбора завалов были обнаружены тела пятерых детей. Старший ребенок 2011 года рождения не пострадал.
Предварительно сообщалось, мать детей вечером ушла к знакомому. Ее супруг находится в местах лишения свободы. В настоящее время причины произошедшего выясняются.
По данному факту было начато досудебное расследование, ход которого взял на контроль генеральный прокурор Казахстана. Предварительной причиной пожара в прокуратуре Костанайской области назвали оставление печи без присмотра.
Позже в Сети появилось видео с места пожара в Костанайской области.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2174721-stali-izvestny-novye-podrobnosti-po-delu-v-zhitikare-gde-vo-vremya-pozhara-pogibli-pyatero-detey/
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