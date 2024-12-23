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"Старший пытался разжечь печь": Кумар Аксакалов озвучил причину гибели пятерых детей в Житикаре

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Пожарные на месте ЧП
Пожарные. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Аким Костанайской области в СЦК прокомментировал трагедию, которая произошла в Житикаре в октябре - там в результате пожара в частном доме погибли пятеро детей, передает корреспондент NUR.KZ.

Кумар Аксакалов сообщил, что причина пожара неоднократно освещалась.

"Дети оказались сами дома, ночью, без присмотра. И старший ребенок, который выжил, в 4 часа утра, проснувшись, пытался, видимо, разжечь печь. И, может, вместе с дровами или с чем-то еще что-то положил - он сам говорит, что положил какой-то бутылек. От этого произошел взрыв. Он выбежал на улицу. Пока прибежали, все это произошло", - заявил он.

По словам акима, он сразу же прибыл в Житикару и лично встретился с мамой погибших детей и их бабушкой.

"Буквально за два дня мы им оказали всестороннюю помощь, через два дня была приобретена квартира - мы поговорили со спонсорами, они купили двухкомнатную квартиру со всей мебелью и техникой. Они сейчас там живут. Была оказана психологическая помощь. Чтобы не было таких случаев - всегда перед отопительным сезоном сотрудники ДЧС обходят все дома, где живут многодетные мамы и социально уязвимые слои населения. Они все стоят на учете. Проверяем состояние дымохода, печи, подсказываем, что можно сделать и устанавливаются датчики-уловители угарного газа. Датчик в этом доме был установлен, но почему-то он был отключен - это тоже вопрос", - добавил Кумар Аксакалов.

В связи с этим аким Костанайской области дал несколько рекомендаций.

"Нужно периодически проверять, сверять, просто элементарно заменить батарейку. Дорогого не стоит, зато это безопасность", - резюмировал глава региона.

Напомним, 11 октября в Житикаре на территории частного подворья произошел пожар, который привел к обрушению крыши жилого дома. Во время обрушения в доме без присмотра взрослых находились дети 2011, 2016, 2018, 2019, 2022, 2023 годов рождения. В результате разбора завалов были обнаружены тела пятерых детей. Старший ребенок 2011 года рождения не пострадал.

Предварительно сообщалось, мать детей вечером ушла к знакомому. Ее супруг находится в местах лишения свободы. В настоящее время причины произошедшего выясняются.

По данному факту было начато досудебное расследование, ход которого взял на контроль генеральный прокурор Казахстана. Предварительной причиной пожара в прокуратуре Костанайской области назвали оставление печи без присмотра.

Позже в Сети появилось видео с места пожара в Костанайской области.

Также стало известно, что семья в Житикаре, где погибло в пожаре пятеро детей, состояла на учете спасателей. Об этом сообщили в МЧС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2203806-polozhil-butylek-i-proizoshel-vzryv-kumar-aksakalov-ozvuchil-prichinu-gibeli-pyateryh-detey-v-zhitikare/

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