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Авто с людьми слетело в Иртыш: на каком этапе поиски утонувших

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Поиски затонувшего автомобиля в Семее
Поисковая операция на Иртыше. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

Представители МЧС на брифинге в ведомстве рассказали о ходе поисково-спасательных работ в области Абай, где автомобиль с людьми упал в реку, передает корреспондент NUR.KZ.

И.о. начальника управления департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Дидар Кажкенов сообщил, что после поступившего сообщения о падении машины с моста, спасатели немедленно выехали на место происшествия.

"Один из очевидцев пояснил, что в салоне автомобиля находились 4 человека. Водитель смог выйти самостоятельно, а трое остались. Незамедлительно к месту вызова были направлены силы и средства для проведения аварийно-спасательных работ, водолазных работ", - сказал он.

По его словам, на данный момент привлечены 10 человек на водолазные работы из республиканского оперативно-спасательного отряда, а также две единицы техники. Кроме того, привлечены спасатели из Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей.

"Сейчас, на данный момент, ведутся водолазные работы по поиску тел двух человек - женщины и мужчины. Сейчас водолазная работа осложнена, потому что сейчас стоит лед - и прежде чем погружаться в воду, спасатели тоже должны убедиться в своей безопасности, личной безопасности. Они толщину льда замеряют, потом только могут погружаться. В зависимости от температуры - там же есть свой допуск водолазам - и вот этим усложняется немножко работа. А так, все силы средства привлекли для поисково-спасательных работ", - пояснил спикер.

Он напомнил, что машину уже вытащили.

"Но вот двоих (когда найдут - прим. ред.) я, к сожалению, пока не могу вам ответить на этот вопрос, потому что там есть и течение, и глубина дна. Так что, как спасатели обнаружат, когда обнаружат - я не могу сказать по времени, по сроку", - резюмировал Кажкенов.

Напомним, 5 января на острове Полковничий в районе Орлиного гнезда в Семее легковой автомобиль сорвался с обрыва в реку Иртыш. Предварительно установлено, что в салоне находилось четыре человека.

Позже стало известно, что один из пассажиров сумел самостоятельно выбраться из машины и доплыл до берега. В медицинской помощи он не нуждался.

Кроме того, поисковая группа обнаружила и извлекла из воды тело одного погибшего. Его передали в органы полиции для проведения дальнейших следственных действий. Также с помощью эхолота было также установлено местонахождение затонувшего легкового автомобиля.

Изначально полицейские выдвинули версию, что причиной трагедии у обрыва стала гонка. Позже, после допроса единственного выжившего, выяснилось, что причиной несчастного случая стала путаница педалей тормоза и газа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2210369-avto-s-lyudmi-sletelo-v-irtysh-na-kakom-etape-poiski-utonuvshih/

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