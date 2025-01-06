Авто слетело с обрыва в Иртыш: стали известны новые подробности инцидента в Семее
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Появились новые подробности происшествия на реке Иртыш в Семее, где накануне утром легковой автомобиль с людьми слетел в реку, передает Abainews.kz.
Как сообщает региональное издание, изначально полицейские выдвинули версию, что причиной трагедии у обрыва стала гонка.
Позже, после допроса единственного выжившего, выяснилось, что причиной несчастного случая стала путаница педалей тормоза и газа.
"По данным полиции, причиной происшествия стало нарушение правил управления транспортным средством. Несчастный случай произошел из-за путаницы педалей тормоза и газа", - пояснили в Департаменте полиции области Абай.
Отмечается, что в автомобиле находились четверо человек. Молодой человек и девушка смогли выбраться из машины, однако девушку унесло течением. Водитель и еще один пассажир остаются пропавшими, их поиски продолжаются.
Напомним, накануне утром на острове Полковничий в районе Орлиного гнезда в Семее легковой автомобиль сорвался с обрыва в реку Иртыш. Предварительно установлено, что в салоне находилось четыре человека.
Позже стало известно, что один из пассажиров сумел самостоятельно выбраться из машины и доплыл до берега. В медицинской помощи он не нуждался.
Кроме того, поисковая группа обнаружила и извлекла из воды тело одного погибшего. Его передали в органы полиции для проведения дальнейших следственных действий.
Накануне с помощью эхолота было также установлено местонахождение затонувшего легкового автомобиля.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2208513-avto-sletelo-s-obryva-v-irtysh-stali-izvestny-novye-podrobnosti-incidenta-v-semee/