Слетел с обрыва в реку: затонувший автомобиль достали из воды в Семее (видео)

В Семее подняли на поверхность затонувший вчера утром в реке Иртыш легковой автомобиль. Продолжаются поиски двух человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, в Семее на реке Иртыш в ходе поисково-спасательных работ сотрудники МЧС Казахстана с помощью инженерной техники воинской части 68303 МЧС РК извлекли из воды затонувший автомобиль.

Как отметили в ведомстве, водолазы зацепили трос за транспортное средство, а затем его подняли с помощью лебедки.

"Поиски двух человек ведут более 100 сотрудников ведомства", - уточнили в ведомстве.

Напомним, утром 5 декабря на острове Полковничий в районе Орлиного гнезда в Семее легковой автомобиль сорвался с обрыва в реку Иртыш.

Позже стало известно, что один из пассажиров сумел самостоятельно выбраться из машины и доплыл до берега. В медицинской помощи он не нуждался.

Кроме того, поисковая группа обнаружила и извлекла из воды тело одного погибшего. Его передали в органы полиции для проведения дальнейших следственных действий.

Вчера с помощью эхолота было также установлено местонахождение затонувшего легкового автомобиля.

Появились и новые подробности происшествия. После допроса единственного выжившего выяснилось, что причиной несчастного случая стала путаница педалей тормоза и газа.