Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Слетел с обрыва в реку: затонувший автомобиль достали из воды в Семее (видео)

Опубликовано:

Авто вытащили из реки Иртыш
Автомобиль достали из воды. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

В Семее подняли на поверхность затонувший вчера утром в реке Иртыш легковой автомобиль. Продолжаются поиски двух человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, в Семее на реке Иртыш в ходе поисково-спасательных работ сотрудники МЧС Казахстана с помощью инженерной техники воинской части 68303 МЧС РК извлекли из воды затонувший автомобиль.

Как отметили в ведомстве, водолазы зацепили трос за транспортное средство, а затем его подняли с помощью лебедки.

"Поиски двух человек ведут более 100 сотрудников ведомства", - уточнили в ведомстве.

Напомним, утром 5 декабря на острове Полковничий в районе Орлиного гнезда в Семее легковой автомобиль сорвался с обрыва в реку Иртыш.

Позже стало известно, что один из пассажиров сумел самостоятельно выбраться из машины и доплыл до берега. В медицинской помощи он не нуждался.

Кроме того, поисковая группа обнаружила и извлекла из воды тело одного погибшего. Его передали в органы полиции для проведения дальнейших следственных действий.

Вчера с помощью эхолота было также установлено местонахождение затонувшего легкового автомобиля.

Появились и новые подробности происшествия. После допроса единственного выжившего выяснилось, что причиной несчастного случая стала путаница педалей тормоза и газа.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2208701-sletel-s-obryva-v-reku-zatonuvshiy-avtomobil-dostali-iz-vody-v-semee-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie