Слетел с обрыва в реку: затонувший автомобиль достали из воды в Семее (видео)
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В Семее подняли на поверхность затонувший вчера утром в реке Иртыш легковой автомобиль. Продолжаются поиски двух человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, в Семее на реке Иртыш в ходе поисково-спасательных работ сотрудники МЧС Казахстана с помощью инженерной техники воинской части 68303 МЧС РК извлекли из воды затонувший автомобиль.
Как отметили в ведомстве, водолазы зацепили трос за транспортное средство, а затем его подняли с помощью лебедки.
"Поиски двух человек ведут более 100 сотрудников ведомства", - уточнили в ведомстве.
Напомним, утром 5 декабря на острове Полковничий в районе Орлиного гнезда в Семее легковой автомобиль сорвался с обрыва в реку Иртыш.
Позже стало известно, что один из пассажиров сумел самостоятельно выбраться из машины и доплыл до берега. В медицинской помощи он не нуждался.
Кроме того, поисковая группа обнаружила и извлекла из воды тело одного погибшего. Его передали в органы полиции для проведения дальнейших следственных действий.
Вчера с помощью эхолота было также установлено местонахождение затонувшего легкового автомобиля.
Появились и новые подробности происшествия. После допроса единственного выжившего выяснилось, что причиной несчастного случая стала путаница педалей тормоза и газа.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2208701-sletel-s-obryva-v-reku-zatonuvshiy-avtomobil-dostali-iz-vody-v-semee-video/