В Актау потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines
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Вблизи Актау потерпел крушение пассажирский самолет, следовавший маршрутом Баку - Грозный. Причины происшествия выясняются, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство транспорта Республики Казахстан.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в окрестностях Актау потерпел крушение пассажирский самолет, который следовал по маршруту Баку - Грозный.
Данный самолет принадлежит авиакомпании Azerbaijan Airlines.
Обстоятельства происшествия уточняются. Будет произведено специальное расследование.
Ранее сообщалось, что трагедия произошла в Актюбинской области - в результате крушения погиб пилот дельтаплана.
Также стало мы рассказывали историю, как самолет авиакомпании FlyArystan, прилетевший из грузинского Кутаиси, не смог совершить посадку в областном центре Мангистауской области.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2204648-v-aktau-poterpel-krushenie-passazhirskiy-samolet-aviakompanii-azerbaijan-airlines/