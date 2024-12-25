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В Актау потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines

Опубликовано:

Крушение самолета
Крушение самолета. Кадр из видео: t.me/eurasia1tvkz

Вблизи Актау потерпел крушение пассажирский самолет, следовавший маршрутом Баку - Грозный. Причины происшествия выясняются, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство транспорта Республики Казахстан.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в окрестностях Актау потерпел крушение пассажирский самолет, который следовал по маршруту Баку - Грозный.

Данный самолет принадлежит авиакомпании Azerbaijan Airlines.

Обстоятельства происшествия уточняются. Будет произведено специальное расследование.

Ранее сообщалось, что трагедия произошла в Актюбинской области - в результате крушения погиб пилот дельтаплана.

Также стало мы рассказывали историю, как самолет авиакомпании FlyArystan, прилетевший из грузинского Кутаиси, не смог совершить посадку в областном центре Мангистауской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2204648-v-aktau-poterpel-krushenie-passazhirskiy-samolet-aviakompanii-azerbaijan-airlines/

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