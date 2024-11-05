Ждать ли алматинцам землетрясений в ближайшие время, рассказали в МЧС

В Сети алматинцы обсуждают слухи о возможном землетрясении в регионе в ближайшее время. В МЧС ответили, стоит ли горожанам ждать новых толчков, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В мессенджерах и в Сети среди алматинцев и жителей области распространяется информация о возможном повторе землетрясения в ближайшее время. В МЧС отреагировали на информацию.

"По данным ННЦСНИ сильных разрушительных землетрясений не ожидается до конца года. Просим верить официальным источникам", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, сегодня, 5 ноября, жители Алматы почувствовали подземные толчки. В МЧС сообщили, что подземные толчки ощущались и в Алматинской области.

Позже в ДЧС Алматинской области озвучили подробности: очаг землетрясения располагался в 33 км на восток от Алматы. Также стало известно об интенсивности толчков - сильнее всего они ощущались в Талгаре и Есике.

В ДЧС Алматы сообщили, что специалистами АГЭТУ "Казселезащита" проведен мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков. А сотрудниками патрульной полиции Алматы был проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения, на предмет возможных повреждений - их не выявили.

Также в департаменте по ЧС южной столицы объяснили, почему сегодня во время землетрясения не сработала система оповещения. Как оказалось, сирено-речевые установки и система Mass Alert сработают полностью в автоматическом режиме при получении сигналов от сейсмодатчиков с магнитудой 5,5 балла и более.

Сообщалось, что в школах Талгарского района были отменены занятия - детей перевели на "дистанционку" из-за землетрясения.

Кроме того, мы сделали подборку видео с камер наблюдения, на которые попал момент самого землетрясения: техника трясется от толчков, также слышен грохот. Одна из камер засняла, как собака испугалась происходящего во дворе частного дома.

Что делать при землетрясении?

Ранее в ДЧС Алматы рассказывали, как вести себя при землетрясении.

Спасатели советуют заранее определить в своей квартире, доме самые безопасные места, чтобы переждать подземные толчки. К таким местам относят проемы капитальных внутренних стен, углы, образованные внутренними капитальными стенами, места у колонн внутренних капитальных стен и под балками каркаса.

Определите кратчайший путь эвакуации из здания, либо займите внутри здания безопасное место. Следует также заранее определить место встречи для семьи после случившегося землетрясения.

Необходимо уже сегодня подготовить "тревожный чемоданчик". Как это сделать и сколько это будет стоить, мы рассказывали здесь.

Если вы проживаете на первом этаже и у вас отработана эвакуация до автоматизма, вам нужно покинуть помещение, захватив "тревожный чемоданчик".

Спасатели отмечают, что при землетрясении нужно соблюдать 10 элементарных правил, которые должен знать каждый житель высотного дома:

не поддавайтесь панике, сохраняйте спокойствие; не пользуйтесь лифтом и лестницей во время подземных толчков, переждите дома, в помещении; отойдите от мебели, окон, люстры; найдите укрытие - "треугольники жизни" (если вы на верхних этажах займите место в углу несущих/ капитальных/ внутренних стен, накройте голову руками); покиньте здание (в многоэтажных домах - после прекращения толчков) и эвакуируйтесь на безопасное место, которое вы определили заранее; при получении информации об угрозе разрушительного землетрясения отключите воду, газ, электричество; возьмите "тревожный чемоданчик", где заранее должны быть уложены предметы первой необходимости: вода, питание, фонарик, аптечка, документы, свисток и т.д.; при эвакуации из здания держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев; будьте готовы к повторным толчкам; окажите помощь детям, престарелым, людям с ограниченными возможностями.

"Безопасным местом сбора населения является открытая площадка (территория), подальше от линий электропередач, деревьев, необходимо отойти как можно дальше от зданий и сооружений (не менее 1/3 от высоты здания)", - отмечают в ДЧС.

После эвакуации проследуйте к ближайшему пункту приема пострадавшего населения, которые будут развернуты в случае крупномасштабной ЧС.

Услышав сигнал "Внимание всем!", нужно включить доступные средства оповещения, к примеру приемник в "тревожном чемоданчике", и действовать согласно полученной инструкции.