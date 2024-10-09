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Крупный пожар в Карагандинской области: что известно об обстановке

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Пожарные тушат огонь в Карагандинской области
Пожарные. Фото: gov.kz

В Каркаралинском районе Карагандинской области ситуация с пожаром стабилизировалась, новых очагов горения не обнаружено, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в настоящее время идет окарауливание мест пожара и уточнение площади горения.

"В ликвидации пожара задействованы силы и средства ДЧС, ДП, ВЧ МЧС, Кувское хозяйство по охране лесов и животного мира, Карагандинское хозяйство по охране лесов и животного мира, Карагандинский государственный национальный природный парк - в целом 306 человек и 37 единиц техники", - рассказал в акимате.

Отмечается, что во время борьбы с пожаром было сделано 62 сброса воды общим объемом 112 кубометров.

"Спасатели продолжают следить за ситуацией и делают все возможное для скорейшего завершения ликвидации пожара", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, пожар начался 6 октября возле села Коянды в Каркаралинском районе Карагандинской области. Там загорелась сухая трава. Затем огонь перешел в Павлодарскую область на территорию Баянаульского государственного национального природного парка.

Позже стало известно, что пожар в Карагандинской и Павлодарской областях охватил более 45 тысяч гектаров.

8 октября аким Каркаралинского района Адильжан Аргынов сообщил, что огонь продолжает распространяться, несмотря на все усилия, однако благодаря принятым мерам критической угрозы для населенных пунктов нет.

Также появилась информация, что в ходе тушения пожара в селе Шоптыколь Каркаралинского района пострадали пять человек. Состояние четверых оценивается как стабильное. Один из пациентов находится в реанимации в тяжелом состоянии - у него 35% ожогов тела.

Накануне в МЧС заявили, что пожар в Карагандинской области удалось локализовать.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2171871-krupnyy-pozhar-v-karagandinskoy-oblasti-chto-izvestno-ob-obstanovke/

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