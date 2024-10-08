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Пожар в Карагандинской области локализован (видео)

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Пожар в Карагандинской области
Пожар в Карагандинской области. Фото: gov.kz

Природный пожар в Карагандинской области, который распространился в степях региона, локализован. Площадь устанавливается, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства, спасателям удалось локализовать природный пожар.

В настоящее время сотрудниками МЧС устанавливается площадь возгорания.

Напомним, пожар начался 6 октября возле села Коянды в Каркаралинском районе Карагандинской области. Там загорелась сухая трава. Затем огонь перешел в Павлодарскую область на территорию Баянаульского государственного национального природного парка.

Позже стало известно, что пожар в Карагандинской и Павлодарской областях охватил более 45 тысяч гектаров.

8 октября аким Каркаралинского района Адильжан Аргынов сообщил, что огонь продолжает распространяться, несмотря на все усилия, однако благодаря принятым мерам критической угрозы для населенных пунктов нет.

Также появилась информация, что в ходе тушения пожара в селе Шоптыколь Каркаралинского района пострадали пять человек. Состояние четверых пострадавших оценивается как стабильное. Один из пациентов находится в реанимации в тяжелом состоянии - у него 35% ожогов тела.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2171572-pozhar-v-karagandinskoy-oblasti-lokalizovan-video/

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