Пожар в Карагандинской области локализован (видео)

Природный пожар в Карагандинской области, который распространился в степях региона, локализован. Площадь устанавливается, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства, спасателям удалось локализовать природный пожар.

В настоящее время сотрудниками МЧС устанавливается площадь возгорания.

Напомним, пожар начался 6 октября возле села Коянды в Каркаралинском районе Карагандинской области. Там загорелась сухая трава. Затем огонь перешел в Павлодарскую область на территорию Баянаульского государственного национального природного парка.

Позже стало известно, что пожар в Карагандинской и Павлодарской областях охватил более 45 тысяч гектаров.

8 октября аким Каркаралинского района Адильжан Аргынов сообщил, что огонь продолжает распространяться, несмотря на все усилия, однако благодаря принятым мерам критической угрозы для населенных пунктов нет.

Также появилась информация, что в ходе тушения пожара в селе Шоптыколь Каркаралинского района пострадали пять человек. Состояние четверых пострадавших оценивается как стабильное. Один из пациентов находится в реанимации в тяжелом состоянии - у него 35% ожогов тела.