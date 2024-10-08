Пожар в Карагандинской области локализован (видео)
Опубликовано:
Природный пожар в Карагандинской области, который распространился в степях региона, локализован. Площадь устанавливается, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства, спасателям удалось локализовать природный пожар.
В настоящее время сотрудниками МЧС устанавливается площадь возгорания.
Напомним, пожар начался 6 октября возле села Коянды в Каркаралинском районе Карагандинской области. Там загорелась сухая трава. Затем огонь перешел в Павлодарскую область на территорию Баянаульского государственного национального природного парка.
Позже стало известно, что пожар в Карагандинской и Павлодарской областях охватил более 45 тысяч гектаров.
8 октября аким Каркаралинского района Адильжан Аргынов сообщил, что огонь продолжает распространяться, несмотря на все усилия, однако благодаря принятым мерам критической угрозы для населенных пунктов нет.
Также появилась информация, что в ходе тушения пожара в селе Шоптыколь Каркаралинского района пострадали пять человек. Состояние четверых пострадавших оценивается как стабильное. Один из пациентов находится в реанимации в тяжелом состоянии - у него 35% ожогов тела.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2171572-pozhar-v-karagandinskoy-oblasti-lokalizovan-video/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.