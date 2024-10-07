Крупный пожар бушует в двух регионах Казахстана: есть ли угроза населенным пунктам
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В МЧС озвучили актуальную информацию о тушении пожара в Карагандинской и Павлодарской областях - общая площадь увеличилась до 45 тыс. га, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В МЧС заявили, что принимаются все необходимые меры по тушению природного пожара.
Угрозы населенным пунктам Айыр, Шоптыкол, Кызылшилик, Атантай, Теректы нет, подчеркнули в МЧС.
Отмечается, что вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ерлан Нурпеисов сейчас находится в Карагандинской области.
В этом регионе на открытой территории происходит загорание сухой травы на предварительной площади 35 тыс. га.
В ведомстве отмечают, что тушение пожара осложняется сильным порывистым ветром, горной местностью и отсутствием подъездных путей к очагам пожара.
"В ликвидации задействованы силы и средства ДЧС и МИО Карагандинской области в количестве 386 человек, 64 ед. техники, воздушные суда МЧС и МО РК. Силы и средства, задействованные на тушение природного пожара, разделены на 4 боевых участка. Воздушными судами осуществлено 30 сбросов в общем количестве более 50 тонн воды", - сообщили в МЧС.
Кроме того, наращиваются дополнительные силы и средства Национальной гвардии, Кувского лесничества, МИО, ДЧС Карагандинской и Акмолинской областей, воинской части 52859 МЧС РК.
Еще в Каркаралинском районе подготовлены 2 единицы подвижных пунктов питания, обеспечение продовольственного и вещевого снабжения.
На приграничной территории Карагандинской и Павлодарской областей общая площадь пожара предварительно составила 45 тыс. га.
В МЧС обратили внимание, что в настоящий момент степной пожар в Павлодарской области локализован на предварительной площади 10 тыс. га.
Отметим, несколько часов назад сообщалось, что площадь пожара в Карагандинской области составляет 21 тыс. га.
Напомним, пожар начался 6 октября возле села Коянды в Каркаралинском районе Карагандинской области. Там загорелась сухая трава. Позже огонь перешел на территорию Павлодарской области. На непокрытой лесом территории Баянаульского государственного национального природного парка тушение осложнялось порывистым ветром до 12-15 м/с и высоким травостоем. Площадь пожара изначально составляла более 3 000 гектаров.
Жителей близлежащего села Желтау эвакуировали в безопасное место. Однако сегодня стало известно, что угроза с данного населенного пункта снята.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2171166-krupnyy-pozhar-v-dvuh-regionah-kazahstana-est-li-ugroza-naselennym-punktam/
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