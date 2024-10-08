Пять человек пострадали в ходе тушения пожара в Карагандинской области

В ходе тушения пожара в селе Шоптыколь Каркаралинского района пострадали пять человек, передает NUR.KZ со ссылкой на главу травматологического центра Многопрофильной больницы им. профессора Макажанова Берика Тулеубаева.

Как рассказал Берик Тулеубаев, состояние четверых пострадавших оценивается как стабильное. Один из пациентов находится в реанимации в тяжелом состоянии - у него 35% ожогов тела.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в стационаре.

Напомним, пожар начался 6 октября возле села Коянды в Каркаралинском районе Карагандинской области. Там загорелась сухая трава. Затем огонь перешел в Павлодарскую область на территорию Баянаульского государственного национального природного парка.

Сообщалось, что в ходе тушения двое сотрудников РГУ "СПиАСР" ДЧС Карагандинской области и один работник добровольного противопожарного формирования получили ожоги. Их доставили в районную больницу. Позже еще одного жителя, пострадавшего от пожара, на вертолете АО "Казавиаспас" транспортировали в больницу города Караганды.

Позже стало известно, что пожар в Карагандинской и Павлодарской областях охватил более 45 тысяч гектаров.

8 октября аким Каркаралинского района Адильжан Аргынов сообщил, что пожар продолжает распространяться, несмотря на все усилия, однако благодаря принятым мерам критической угрозы для населенных пунктов нет.