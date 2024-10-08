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"Пожар распространяется": аким района в Карагандинской области обратился к жителям

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Пожар в Карагандинской и Павлодарской областях
Пожар. Кадр из видео: instagram.com/adilzhan_argynov

В Каркаралинском районе продолжается борьба с масштабным пожаром, в которой задействованы сотни спасателей и десятки единиц техники. Ситуация находится под контролем, передает NUR.KZ со ссылкой на акима района Адильжана Аргынова.

Как сообщается на официальной странице акима в Instagram, по состоянию на 11.00 часов в борьбе с огнем задействованы 562 человека и 81 единица техники. Спасатели обеспечены едой, водой, топливом и смазочными материалами в полном объеме.

В магазинах района имеются все необходимые продукты, включая воду. Подъезд любой техники к населенным пунктам осуществляется беспрепятственно.

"Пожар распространяется, но главное не в критической близи населенных пунктов. Информации о гибели скота не поступала, мы находимся на постоянном контакте со всеми фермерами. Еще раз прошу всех жителей не распространять недостоверную информацию, это мешает работе оперативного штаба", - отметил Адильжан Аргынов.

В акимате района работает горячая линия по номеру 8 (72146) 3-13-66, по которой можно уточнить все вопросы.

"Спасатели работают круглосуточно, предпринимая все меры для ликвидации пожара", -резюмировал глава района.

Напомним, пожар начался 6 октября возле села Коянды в Каркаралинском районе Карагандинской области. Там загорелась сухая трава. Позже огонь перешел на территорию Павлодарской области. На непокрытой лесом территории Баянаульского государственного национального природного парка тушение осложнялось порывистым ветром до 12-15 м/с и высоким травостоем. Площадь пожара изначально составляла более 3 000 гектаров.

Позднее стало известно, что пожар в Карагандинской и Павлодарской областях охватил более 45 тысяч гектаров.

По данным ДЧС Карагандинской области, предварительно по их региону площадь пожара составляет 35 тыс. га. В МЧС показали, как борются с огнем на территории двух регионов страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2171409-pozhar-rasprostranyaetsya-akim-rayona-v-karagandinskoy-oblasti-obratilsya-k-zhitelyam/

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