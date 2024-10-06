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Крупный степной пожар тушат в Карагандинской и Павлодарской областях: есть пострадавшие, людей эвакуируют (видео)

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Степной пожар в Павлодарской области
Степной пожар в Павлодарской области. Кадр из видео: instagram/news_pvl

Загорание сухой травы в районе Карагандинской области перешло в Павлодарскую область - на территорию Баянаульского нацпарка. На месте работают огнеборцы, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщает пресс-служба МЧС в Telegram-канале, 6 октября вблизи села Коянды Каракаралинского района Карагандинской области произошло загорание сухой травы. На место пожара выехали силы и средства лесного хозяйства, ДЧС и добровольные противопожарные формирования.

"По прибытию к месту вызова наблюдалось горение на предварительной площади 40 га. В ходе тушения двое сотрудников РГУ "СПиАСР" ДЧС региона и один работник добровольного противопожарного формирования получили ожоги. Их доставили в районную больницу, где медиками им была оказана первая медицинская помощь.

Позже еще одного жителя, пострадавшего от пожара, на вертолете АО "Казавиаспас" доставили в больницу города Караганды. По предварительным данным он получил ожоги легкой степени тяжести", - говорится в сообщении.

Днем степной пожар перешел границу Павлодарской области - на непокрытую лесом территорию "Баянаульского государственного национального природного парка".

"К месту пожара вылетели вертолеты АО "Казавиаспас". Забор воды производится из озера Шалкаркол. По состоянию на 17:00 произведено 6 сбросов общим объемом 18 тонн воды. Также в ходе аэровизуального облета было принято решение о проведении заблаговременной эвакуации жителей поселка Желтау. В безопасное место эвакуированы 18 человек, из которых 8 дети", - говорится в сообщении МЧС.

Отмечается, что в командном центре МЧС РК развернут штаб. На месте пожара находится вице-министр по ЧС Ерлан Нурпеисов, также выехал аким Карагандинской области.

Сообщается также, что наращивается группировка спасателей. Предварительная площадь пожара составила более 3 000 гектаров.

Тушение пожар, по данным пресс-службы ведомства, осложняется сильным порывистым ветром, горной местностью и отсутствием подъездных путей к очагам пожара.

Для оказания информационной психологической поддержки в штабе по ликвидации ЧС функционирует телефон горячей линии 8 721 2 51 72 23.

В начале октября в Караганде произошло тление деревянных шпал и сухой растительности на территории Западной промзоны. Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание было полностью ликвидировано. Жертв и пострадавших нет.

Добавим, на сайте "Электронного правительства" представлены рекомендации по поведению при возникновении пожара. Так, если пожар возник на открытой местности, в лесу или степи, то необходимо:

  • попытаться затушить очаг пожара плотным материалом, землей, песком, сбить пламя связкой прутьев или веток лиственных деревьев, залить водой и так далее;
  • потушив пожар, не уходить до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорелся снова;
  • если пожар сильный, уйти от него, передвигаясь перпендикулярно направлению его распространения;
  • если уйти невозможно, а поблизости есть водоем, войти в него и накрыться мокрой одеждой;
  • на открытом пространстве пригнуться к земле, где воздух менее задымлен.

При первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав "101", или службу спасения, набрав "112".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2170605-krupnyy-stepnoy-pozhar-tushat-v-karagandinskoy-i-pavlodarskoy-oblastyah-est-postradavshie-lyudey-evakuiruyut/

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