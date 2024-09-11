Арматура вонзилась в руку семилетнего ребенка в Мангистау

Спасатели пришли на помощь ребенку, в чью руку вонзилась арматура, приваренная к забору дома в Мангистауской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Инцидент произошел в поселке Саина Шапагатова Мангистауской области, сообщает пресс-служба МЧС в Telegram-канале.

"По прибытию на место происшествия выяснилось, что рука семилетней девочки вонзилась в арматуру, приваренную к забору дома. При помощи гидравлических ножниц была отрезана арматура и девочка была передана сотрудникам скорой помощи", - говорится в сообщении.

Накануне в Экибастузе спасатели оказали помощь мальчику, голова которого застряла между перилами в подъезде одного из домов.

На днях спасатели Атырауской области вытащили двухлетнюю девочку из трехметровой ямы. Процесс спасения ребенка удалось заснять на видео.

В начале августа 9-летний мальчик в Алматы получил ужасные травмы, упав на металлическое ограждение. Сообщалось, что ребенок после попал в реанимацию и находится в тяжелом состоянии.

В конце мая мы писали о случае, когда пятилетний ребенок повис на перилах балкона в Астане. В итоге его спас семиклассник.

Также в Петропавловске спасли пятилетнего ребенка, который провалился в колодец с водой.

Летом прошлого года необычный инцидент, едва не обернувшийся трагедией, произошел в Уральске. Там ребенок застрял в стиральной машинке. На помощь своевременно подоспели спасатели.

В Караганде ребенок застрял головой в неправильно установленной карусели на детской площадке. Ребенка удалось освободить собственными силами, не обращаясь к спасателям.

Еще один случай произошел в Усть-Каменогорске, где четырехлетний мальчик играл на детской площадке и застрял в горке. Родителям пришлось обратиться за помощью к спасателям.