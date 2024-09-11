Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Арматура вонзилась в руку семилетнего ребенка в Мангистау

Опубликовано:

Арматура в руке ребенка
Арматура в руке ребенка. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

Спасатели пришли на помощь ребенку, в чью руку вонзилась арматура, приваренная к забору дома в Мангистауской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Инцидент произошел в поселке Саина Шапагатова Мангистауской области, сообщает пресс-служба МЧС в Telegram-канале.

"По прибытию на место происшествия выяснилось, что рука семилетней девочки вонзилась в арматуру, приваренную к забору дома. При помощи гидравлических ножниц была отрезана арматура и девочка была передана сотрудникам скорой помощи", - говорится в сообщении.

Накануне в Экибастузе спасатели оказали помощь мальчику, голова которого застряла между перилами в подъезде одного из домов.

На днях спасатели Атырауской области вытащили двухлетнюю девочку из трехметровой ямы. Процесс спасения ребенка удалось заснять на видео.

В начале августа 9-летний мальчик в Алматы получил ужасные травмы, упав на металлическое ограждение. Сообщалось, что ребенок после попал в реанимацию и находится в тяжелом состоянии.

В конце мая мы писали о случае, когда пятилетний ребенок повис на перилах балкона в Астане. В итоге его спас семиклассник.

Также в Петропавловске спасли пятилетнего ребенка, который провалился в колодец с водой.

Летом прошлого года необычный инцидент, едва не обернувшийся трагедией, произошел в Уральске. Там ребенок застрял в стиральной машинке. На помощь своевременно подоспели спасатели.

В Караганде ребенок застрял головой в неправильно установленной карусели на детской площадке. Ребенка удалось освободить собственными силами, не обращаясь к спасателям.

Еще один случай произошел в Усть-Каменогорске, где четырехлетний мальчик играл на детской площадке и застрял в горке. Родителям пришлось обратиться за помощью к спасателям.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2159932-armatura-vonzilas-v-ruku-semiletnego-rebenka-v-mangistau/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie