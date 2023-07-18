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Двухлетний малыш застрял в стиральной машинке в ЗКО

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Спасенный малыш
Спасенный малыш. Фото: сайт МЧС РК

Необычный инцидент, едва не обернувшийся трагедией, произошел в Уральске в понедельник, 17 июля, - ребенок застрял в стиральной машинке, сообщает Instagram-страница ДЧС ЗКО.

Как рассказали в департаменте, 17 июля в 14:20 на пульт 112 поступило сообщение, что в Уральске в центрифуге полуавтоматической стиральной машины застрял 2-летний малыш.

Прибывший по адресу спасатели с помощью специальных инструментов извлекли ребенка из машинки и передали его родителям. На месте малышу была оказана первая медицинская помощь.

Отмечается, что вся спасательная операция заняла меньше часа.

В ДЧС обратились к родителям и призвали их не оставлять детей без присмотра.

Отметим, как указано на сайте MashMaster, полуавтоматическая стиральная машина - это разновидность бытовой техники, предназначенная для ухода за бельем, в которой стирка осуществляется при активном участии человека.

Полуавтоматические машины имеют два отсека: один для стирки белья, второй - для его отжима. Отсек для отжима представляет собой металлическую емкость, или центрифугу, которая вращается вокруг своей оси, за счет чего и происходит отжим белья.

Во втором отсеке и застрял ребенок.

Стиральная машина
Стиральная машина. Иллюстративное фото: Albert_Karimov/Getty Images

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2029029-2-letniy-malysh-zastryal-v-stiralnoy-mashinke-v-zko-video/

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