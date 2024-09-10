Мальчик застрял головой в перилах в многоэтажке Экибастуза
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В Экибастузе спасатели оказали помощь мальчику, голова которого застряла между перилами в подъезде одного из домов, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Павлодарской области.
"В Экибастузе в одном из многоэтажных жилых домов на лестничной площадке между перилами застряла голова ребенка. Прибывшие спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента "Холматро" извлекли застрявшего ребенка", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Instagram.
Ребенок не пострадал, медицинская помощь ему не потребовалась.
Ранее в Министерстве по чрезвычайным ситуациям показали кадры спасения маленькой девочки - голова ребенка застряла между перилами.
В конце мая мы писали о случае, когда пятилетний ребенок повис на перилах балкона в Астане. В итоге его спас семиклассник.
Также в Петропавловске спасли пятилетнего ребенка, который провалился в колодец с водой.
Летом прошлого года необычный инцидент, едва не обернувшийся трагедией, произошел в Уральске. Там ребенок застрял в стиральной машинке. На помощь своевременно подоспели спасатели.
В Караганде ребенок застрял головой в неправильно установленной карусели на детской площадке. Ребенка удалось освободить собственными силами, не обращаясь к спасателям.
Еще один случай произошел в Усть-Каменогорске, где четырехлетний мальчик играл на детской площадке и застрял в горке. Родителям пришлось обратиться за помощью к спасателям.
Весной маленький ребенок застрял между плитами в разрушенном здании в городе Каратау Жамбылской области. Спасатели при помощи аварийно-спасательных инструментов вызволили ребенка и передали его матери.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2159802-malchik-zastryal-golovoy-v-perilah-v-mnogoetazhke-ekibastuza/