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Пятилетний ребенок повис на перилах балкона в Астане, его спас семиклассник (видео)

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Мальчик повис на перилах балкона
Спасение ребенка. Кадр из видео: t.me/astana_newss

В Астане семиклассник спас пятилетнего малыша от падения из окна - видео с места событий появилось в соцсетях, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

Видео со спасением опубликовал акимат Астаны в своем Telegram-канале.

Героем истории оказался ученик 7 "Д" класса школы-гимназии №31 Акимжанов Акан, который в момент этих событий находился рядом.

"20 мая Акан играл во дворе - к нему обратились дети и сказали, что заметили мальчика, который висел держась за перила балкона 4 этажа. Акан немедля побежал в подъезд, добрался до 4-го этажа и спас пятилетнего ребенка.

Акимжанов Акан - из многодетной семьи, и свой поступок он объяснил тем, что надеется, что его будущим еще младшим братьям и сестрам тоже помогут при необходимости", - рассказывает акимат Астаны.

Сегодня стало известно, что в Петропавловске спасли пятилетнего ребенка, который провалился в колодец с водой.

Ранее в Таразе попало на видео чудесное спасение 2-летнего малыша, захлебнувшегося в воде: патрульный полицейский оказал мальчику первую помощь - и ребенок начал дышать.

В мае 2022 года висевшую на 8 этаже девочку спас астанчанин, вылезший из окна. Позже выяснилось, что девочку спасли Сабит Шонтакбаев и Саги Жылкышиев, проходившие мимо в этот момент.

Одного из героев наградили в МЧС, а в качестве благодарности ему подарили квартиру и погасили долги по кредитам. Второй мужчина, участвовавший в спасении девочки в столице, не попал на видео, так как находился в помещении и обеспечивал страховку своему другу Сабиту Шонтакбаеву. Мужчину также поблагодарили и подарили ему двухкомнатную квартиру в столице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2104671-pyatiletniy-rebenok-povis-na-perilah-balkona-v-astane-ego-spas-semiklassnik-video/

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