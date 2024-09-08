Спасение упавшей в трехметровую яму девочки сняли на видео в Атырауской области

Спасатели Атырауской области вытащили двухлетнюю девочку из трехметровой ямы, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС. Процесс спасения ребенка удалось заснять на видео.

В Telegram-канале МЧС сообщается, что инцидент произошел в селе Индербор Индерского района Атырауской области. Водитель-сотрудник Нұрлыбек Саламатов вытащил из ямы двухлетнюю девочку, упавшую в глубокую яму.

"Прибыв на место происшествия со своими коллегами, Саламатов действовал самоотверженно и смело. Его удерживали другие спасатели, а он дотянулся до малышки и оперативно вытащил ее из зоны опасности. Ребенок в медпомощи не нуждался", - сообщили в МЧС.

В ведомстве добавили, что столь сложные спасательные операции сотрудники службы ЧС проводят часто. Время идет на секунды и нужно действовать как можно быстрее.

Ранее в Туркестане спасатели вызволили подростка из ямы глубиной четыре метра и передали его сотрудникам "скорой".

В конце мая сообщалось, что в Экибастузе 5-летний малыш упал в яму с водой и утонул. Тело мальчика 2019 года рождения обнаружил и извлек из ямы прохожий.

В Мангистауской области двухлетняя девочка провалилась в уличный туалет. Родственники вытащили ребенка собственными силами еще до прибытия спасателей.

Ранее в области Ұлытау ученица младших классов пострадала, упав в неогороженную яму, которая была вырыта на территории школы. Администрация учебного заведения обвинила в случившемся районный акимат, который, по словам директора школы, не зарыл котлован после замены труб.

В конце февраля в одном из микрорайонов Костаная 6-летняя девочка провалилась в открытый люк, где в 20-градусный мороз почти полностью оказалась в холодной воде. Ее вытащили сотрудники ДЧС и передали бригаде скорой помощи.

А в Экибастузе ученик второго класса не дошел в школу, провалившись в открытый колодец. Учитель, не увидев мальчика за партой, сообщила о его пропаже. В итоге ребенка нашли другие школьники. Провалившийся догадался выкинуть наверх свой портфель, чтобы на него обратили внимание.