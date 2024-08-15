Фасад многоэтажки обрушился в Алматы (видео)

В Сети появилось видео ночного обрушения фасада жилого дома в Алматы. Пострадавших нет. На месте работают специалисты, производится обследование дома, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Видео обрушения фасада дома в Алматы, которое, судя по кадрам, произошло в ночное время, опубликовано в Telegram-канале Kris.p.media.

"Ночью был вызван сотрудник ЧС, который прибыл на место, провел фото- и видеофиксацию и сообщил, что передаст материалы в акимат для оценки ситуации и устранения ущерба. Акимат уже был в курсе проблемы - 1,5 месяца назад представители приходили, осмотрели дом и включили его в план по укреплению и сейсмоусилению до зимы этого года. Однако три недели назад были установлены красные ограждающие ленты, после чего никаких дальнейших действий не последовало", - цитирует Telegram-канал слова жительницы дома.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе акимата города, обрушение произошло сегодня ночью в 2:30 в Ауэзовском районе.

"Произошло отслоение наружной облицовки и утеплителя стены с северной стороны 6- этажного дома. Предварительная площадь - 194 квадратных метра (с 1 по 6 этаж). В настоящее время сотрудниками акимата Ауэзовского района и ТОО "Алматы Тұрғын үй" проводится обследование дома.

Дом был сдан в эксплуатацию в 2012 году. Срок гарантийного обязательства на фасадные работы составляет два года с момента сдачи дома в эксплуатацию, который истек в 2014 году. В связи с этим ответственность за содержание дома лежит на собственниках квартир", - говорится в сообщении.

Кроме этого, по данным акимата, будет рассчитана сметная стоимость восстановления данного дома через ТОО "Алматы Тұрғын үй" за счет жильцов. Будут также проведены работы по вывозу строительного мусора.

В начале июля сообщалось, что в Алматы фасад здания не выдержал сильного ветра: огромный пласт облицовки рухнул на пешеходную зону. Обошлось без пострадавших, но ремонт жильцам придется делать за свой счет.

В мае фасад рухнул на ребенка в одном из ЖК Астаны. Пострадавший ребенок был направлен на амбулаторное наблюдение у хирурга, ему даны соответствующие рекомендации.

А в феврале этого года крыша многоэтажки обрушилась под тяжестью снега в Петропавловске. По словам жителей, крыша обрушилась с первого по четвертый подъезд шестиподъездного дома. На некоторых балконах верхних этажей треснули или полностью сломались стекла.

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