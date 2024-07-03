Как сообщается на сайте телеканала, облицовка многоэтажного дома в Алматы осыпалась прямо на пешеходную часть. Обломки раскидало по всему двору. Однако часть фасада еще не упала. Потенциально опасную территорию даже не огородили. Хотя отвалившиеся куски повредили две машины. Теперь жители не знают, как быть: срок гарантии на дом истек в прошлом году. А это значит, компания-застройщик бесплатно ремонтировать фасад не будет. "Всего дому 10 лет, и уже обваливается облицовка. Нам говорят то, что мы должны делать это за счет своих средств. Нам, получается, вот посчитали. Одна компания сделала предложение. То есть примерно это в течение 15 лет. Если трехкомнатная квартира, выплачивать около 8 тысяч", - рассказала жительница дома Ильнура Искакова. Жители вспоминают: трещины на стенах дома появились больше трех лет назад. Еще тогда, по их словам, они обращались в КСК. Ведь была возможность отремонтировать фасад за счет строительной компании. Но их просьбы якобы игнорировали. "Упала стена. Хотя мы все время ждали, что это произойдет. Ну не все в наших руках, правильно же. КСК каждый день, мы председателя КСК - каждый раз его бомбим, чтобы он что-то делал, что-то делал. Ну вот, заявку дают, заявку дают, вот придут, вот придут", - рассказала Майя Таженова. В КСК говорят, делали все возможное, чтобы хоть как-то укрепить дом. Теперь предлагают провести экспертизу и заставить подрядчика восстановить покрытие. Ведь комплекс, уверяют, изначально был построен некачественно. "Сейчас надо вот, не знаю, архитектуру пригласить или комиссию создать. Вот это заключение надо архитектурное, которое – насколько это соответствует требованиям стандарта, понимаете, застройки. Ну, извините, здесь явно нарушения имеются. Потом предъявить надо это подрядчикам строительным, кто делал, понимаете. Пусть они восстанавливают, пусть делают", - прокомментировал ситуацию юрист КСК ЖК Сембек Рахимгалиев. В районном акимате сообщили: КСК подал заявку на капитальный ремонт. И проводить его будут за счет собственников квартир. Ведь ответственность за содержание дома с недавнего времени лежит на них. "Ранее КСК подал заявку оператору государственной программы концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы ТОО "Алматы тургын уй". Для проведения капитального ремонта фасада в рамках программы предварительно был рассчитан сметный расчет, который на данный момент согласовывается с жителями и будет утвержден протокольно", - сообщил заместитель акима Ауэзовского района Канат Сагиндиков. Сколько денег потребуется на ремонт дома, пока неизвестно. Источник: сайт телеканала КТК Напомним, ранее в мае фасад рухнул на ребенка в одном из ЖК Астаны. Пострадавший ребенок был направлен на амбулаторное наблюдение у хирурга, ему даны соответствующие рекомендации. А в феврале крыша многоэтажки обрушилась под тяжестью снега в Петропавловске. По словам жителей, крыша обрушилась с первого по четвертый подъезд шестиподъездного дома. На некоторых балконах верхних этажей треснули или полностью сломались стекла. В конце ноября прошлого года женщину убило упавшим ей на голову кирпичом в Уральске. Похожая ситуация произошла и в Сатпаеве, где на голову женщине упал фрагмент карниза, который откололся от пятиэтажки. Пострадавшую экстренно госпитализировали.