Часть крыши обрушилась под тяжестью снега в жилом доме в Петропавловске

Сегодня утром в одном из многоквартирных домов Петропавловска произошло частичное обрушение крыши из-за скопившегося снега и льда. Об этом сообщил аким города Серик Мухамедиев, передает NUR.KZ.

Информацию о происшествии аким Петропавловска разместил на своей странице в Instagram.

"Последние дни в городе выдались снежными, выпало вдвое больше осадков. Сегодня из-за скопившегося снега и наледи в доме по улице Абая, 84 произошло частичное обрушение крыши. Стоит отметить, что ремонт кровли здесь никогда не делали.

На данный момент службы обследуют крышу дома. После совместно с жильцами будем принимать общее решение по дальнейшему восстановлению", – заявил Серик Мухамедиев.

По его словам, основная часть многоквартирных жилых домов в городе 80-х годов постройки. Ремонт там не делался по сей день и нет должного внимания со стороны собственников.

"Поэтому обращаюсь к председателям ОСИ/КСК, жильцам жилых домов, во избежание аварийных ситуаций на кровле домов, необходимо своевременно проводить очистку крыши от снега и наледи", – добавил он.

Как пишет издание Петропавловск.news, при обрушении крыши никто не пострадал.

По словам местных жителей, крыша обрушилась с первого по четвертый подъезд шестиподъездного дома. На некоторых балконах верхних этажей треснули или полностью сломались стекла.

Серик Мухамедиев пообещал в рамках модернизации ЖКХ заменить крышу дома. При этом работы начнутся в ближайшее время. Переселять никого не будут.