Часть крыши обрушилась под тяжестью снега в жилом доме в Петропавловске
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Сегодня утром в одном из многоквартирных домов Петропавловска произошло частичное обрушение крыши из-за скопившегося снега и льда. Об этом сообщил аким города Серик Мухамедиев, передает NUR.KZ.
Информацию о происшествии аким Петропавловска разместил на своей странице в Instagram.
"Последние дни в городе выдались снежными, выпало вдвое больше осадков. Сегодня из-за скопившегося снега и наледи в доме по улице Абая, 84 произошло частичное обрушение крыши. Стоит отметить, что ремонт кровли здесь никогда не делали.
На данный момент службы обследуют крышу дома. После совместно с жильцами будем принимать общее решение по дальнейшему восстановлению", – заявил Серик Мухамедиев.
По его словам, основная часть многоквартирных жилых домов в городе 80-х годов постройки. Ремонт там не делался по сей день и нет должного внимания со стороны собственников.
"Поэтому обращаюсь к председателям ОСИ/КСК, жильцам жилых домов, во избежание аварийных ситуаций на кровле домов, необходимо своевременно проводить очистку крыши от снега и наледи", – добавил он.
Как пишет издание Петропавловск.news, при обрушении крыши никто не пострадал.
По словам местных жителей, крыша обрушилась с первого по четвертый подъезд шестиподъездного дома. На некоторых балконах верхних этажей треснули или полностью сломались стекла.
Серик Мухамедиев пообещал в рамках модернизации ЖКХ заменить крышу дома. При этом работы начнутся в ближайшее время. Переселять никого не будут.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2057898-chast-kryshi-obrushilas-pod-tyazhestyu-snega-v-zhilom-dome-v-petropavlovske/