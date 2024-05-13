Фасад рухнул на ребенка в одном из ЖК Астаны (видео)

Видео с обрушившейся на голову ребенка частью фасада дома распространяется в Сети. В Управлении здравоохранения акимата Астаны рассказали о состоянии пострадавшего мальчика, передает NUR.KZ.

Видео с места происшествия опубликовано в Telegram-канале Астана - Что? Где? Когда?.

На кадрах на мальчика, который только вышел из подъезда, падает часть фасада дома. Следом за ребенком выходит взрослый - вероятно, родственник ребенка.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что инцидент произошел в Астане накануне, 12 мая.

"В травматологический пункт Многопрофильной городской детской больницы №2 обратился мальчик 2013 года рождения с жалобами на наличие раны в височной части головы.

При осмотре была обнаружена ушибленно-точечная рана, без кровотечения. Общее состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается также, что ребенок направлен на амбулаторное наблюдение у хирурга и ему даны соответствующие рекомендации.