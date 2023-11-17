Вышла за хлебом: кусок карниза упал на голову жительнице Сатпаева

В Сатпаеве в области Ұлытау на голову женщине упал фрагмент карниза, который откололся от пятиэтажки. По словам жителей, здание давно обветшало, передает телеканал "Алматы".

Женщину, на голову которой упал кусок карниза, экстренно госпитализировали. По данным телеканала, в момент происшествия она шла в магазин за хлебом.

"Получается, у меня две травмы в результате падения этого тяжелого куска: 10 сантиметров на 1 сантиметр и 2 на 4 сантиметра. На данный момент у меня постельный режим, уже второй день как лежу. Пойду открывать больничный лист, лечение буду продолжать", – поделилась пострадавшая.

При этом местные жители рассказывают, что пятиэтажка, где все произошло, давно обветшала и требует ремонта.

Сейчас место происшествия оградили. В отделе жилищной инспекции города разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Отмечается, что на сегодняшний день в Сатпаеве аварийными признали 19 домов, предаварийными – 6. Ветхим признано 251 здание.

"Жительница лично к нам не обращалась, мы провели круглый стол. Обслуживающая организация "Сүйікті қала" осведомлена обо всем. Мы объяснили им, что делать по закону, как они должны работать с населением, что делать в таких случаях. Ведь жители платят за обслуживание эксплуатационных услуг", – заявила руководитель отдела жилищной инспекции Жадыра Сеилова.

Напомним, также недавно мы рассказывали о том, как беременной жительнице Тараза на голову упал светофор. Правда тогда виновником произошедшего стал водитель, который врезался в столб и опрокинул светофор на женщину. Инцидент сняла камера видеонаблюдения.

А летом в Астане на видео попал случай в многоэтажке Астаны – плитка откололась от стены и чуть не упала на одного из детей, заходящих в лифт. Председатель ОСИ тогда уверяла, что все недочеты скоро устранят.

Как отмечается на сайте Медицинского справочника (MSD), травмы головы, затрагивающие головной мозг, вызывают наибольшие опасения.

Существуют легкие и тяжелые травмы головы.

В большинстве случаев легких травм головы возможно полное выздоровление, особенно если у пострадавшего не развиваются симптомы посткоммоционного синдрома.

От тяжелых травм головы большинство взрослых восстанавливаются в течение первых 6 месяцев, хотя в некоторых случаях улучшение самочувствия может занять несколько лет. Выздоровление детей, как правило, бывает более полным, вне зависимости от тяжести травмы, а улучшение самочувствия продолжается гораздо дольше.