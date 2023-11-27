Женщину убило упавшим ей на голову кирпичом в Уральске

В Уральске в воскресенье, 26 ноября, произошел несчастный случай, в результате которого погибла женщина - на голову прохожей упал кирпич, передает издание "Мой город".

Как рассказали журналистам в управлении полиции Уральска, трагедия произошла днем в 14:35 по проспекту Назарбаева.

По данным правоохранительных органов, женщина проходила мимо дома №236 по проспекту Назарбаева, когда ей на голову упал кирпич. От полученных травм горожанка погибла на месте.

Сейчас следственно-оперативная группа и представители местных исполнительных органов выясняют причины и обстоятельства трагедии.