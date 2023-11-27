Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Женщину убило упавшим ей на голову кирпичом в Уральске

Опубликовано:

Кирпичи в стене здания
Кирпичи. Иллюстративное фото: pexels.com

В Уральске в воскресенье, 26 ноября, произошел несчастный случай, в результате которого погибла женщина - на голову прохожей упал кирпич, передает издание "Мой город".

Как рассказали журналистам в управлении полиции Уральска, трагедия произошла днем в 14:35 по проспекту Назарбаева.

По данным правоохранительных органов, женщина проходила мимо дома №236 по проспекту Назарбаева, когда ей на голову упал кирпич. От полученных травм горожанка погибла на месте.

Сейчас следственно-оперативная группа и представители местных исполнительных органов выясняют причины и обстоятельства трагедии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2047674-zhenschinu-ubilo-upavshim-ey-na-golovu-kirpichom-v-uralske/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.