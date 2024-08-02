Падение дельтаплана на Алаколе: родные пострадавшей обратились к казахстанцам (видео)

Родные девушки, пострадавшей в результате падения дельтаплана на озере Алаколь, просят казахстанцев о помощи - они боятся, что владелец самолета избежит ответственности, передает Almaty.tv.

По словам родственников, владелец воздушного судна отрицает, что занимался бизнесом.

Как рассказали родные пострадавшей журналистам, Баян в день происшествия отдыхала на озере вместе с семьей. Она решила прокатиться на гидроплане, но вместо положительных эмоций получила серьезные травмы. Все произошло на глазах ее мамы и сестер.

По словам врачей, состояние пациентки тяжелое. Она поступила с сотрясением мозга, повреждением глаз, переломами скул и ноги, травмой колена. Ей требуется еще не одна операция, отмечают близкие.

Девушку на санавиации перевезли в областную больницу Талдыкоргана, где она получает необходимую медпомощь.

"Владелец самолета говорит, что виноват пилот, что он не должен был летать, и он якобы не давал ему на это разрешения, но все отдыхающие на Алаколе знают, что это не так. Все знают цену за полет. Поэтому обращаюсь к казахстанцам, которые летали также, помочь нам. Никто не должен уйти от ответственности. Нам нужна справедливость", - обратилась сестра пострадавшей к казахстанцам.

Напомним, 25 июля в области Жетісу дельтаплан с людьми упал в воду на озере Алаколь. В МЧС сообщили, что были спасены два человека. Жертв не было. Мужчина и женщина были переданы сотрудникам службы скорой помощи.

В КГА тогда заявили, что по данному авиационному происшествию будет проведено расследование.

В Управления здравоохранения акимата области Жетісу рассказали, что пострадавшие были доставлены в центральную больницу Алакольского района на "скорой". Их состояние при поступлении было тяжелым. Медики начали противошоковую терапию, полное клинико-диагностическое инструментальное исследование. Из Талдыкоргана направили двух специалистов - нейрохирурга и травматолога.

Позже в Комитете гражданской авиации МТ РК раскрыли новые подробности об инциденте с дельтапланом, который упал в озеро Алаколь на территории области Жетісу, и обратились к казахстанцам.