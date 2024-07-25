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Дельтаплан с людьми упал в озеро Алаколь

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Упавший в воду на Алаколе дельтаплан
Упавший дельтаплан. Фото: t.me/qr_tjm

В области Жетісу дельтаплан с людьми упал в воду на озере Алаколь. Спасатели обнаружили его при патрулировании, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в области Жетісу при патрулировании озера Алаколь сотрудниками МЧС Казахстана спасены два человека, которые при катании на дельтаплане вместе с летательным аппаратом упали в воду.

"Жертв нет. Мужчина и женщина были переданы сотрудникам службы скорой помощи", - рассказали в МЧС.

Напомним, в июне этого года в Актюбинской области вблизи села Жарык при выполнении производственных работ произошло крушение дельтаплана. Пилот летательного аппарата погиб. По данному инциденту Министерством транспорта РК создавалась комиссия по расследованию авиационного происшествия.

А в 2020 году дельтаплан упал на трассу в Алматинской области. В происшествии пострадали мужчина и девушка. Пострадавшую 1996 года рождения доставили в больницу. Состояние оценили как средней тяжести. Мужчина (пилот), который летел вместе с ней, госпитализирован не был. Он рассказал, что на высоте около 5 - 10 метров у аппарата заглох мотор. Выяснилось, что пострадавшие отдыхали на Капшагае.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2139819-deltaplan-s-lyudmi-upal-v-ozero-alakol/

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