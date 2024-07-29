Дельтаплан упал в Алаколь: появились новые подробности
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В Комитете гражданской авиации МТ РК раскрыли новые подробности об инциденте с дельтапланом, который упал в озеро Алаколь на территории области Жетісу, и обратились к казахстанцам, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
"Касательно падения 25 июля 2024 года воздушного судна на озере Алаколь (село Акши Алакольского района области Жетысу), в результате которого пострадали два человека и были доставлены в больницу.
Данное воздушное судно не было зарегистрировано в государственном реестре гражданских воздушных судов, соответственно, у него не было сертификата летной годности. Пилот не имеет действующего свидетельства авиационного персонала", - сообщается в официальном Telegram-канале Авиационной администрации Казахстана.
В ведомстве добавили, что расследованием причин падения воздушного судна займутся правоохранительные органы.
Также в КГА обратились к казахстанцам в связи с тем, что в социальных сетях стала популярна реклама авиапрогулок, катаний на воздушных судах, шарах и других летательных аппаратах.
В ведомстве отметили, что при выборе катания на воздушных судах важно учитывать ключевые аспекты безопасности:
- убедитесь, что владелец воздушного судна имеет все необходимые лицензии и сертификаты, выданные уполномоченными органами;
- узнайте, когда было проведено техническое обслуживание воздушного судна;
- узнайте об опыте и квалификации пилота. Он должен иметь достаточный опыт для управления конкретным типом воздушного судна;
- убедитесь, что владелец воздушного судна застраховал свою гражданско-правовую ответственность, в том числе перед пассажирами;
- перед полетом должны быть проведены инструктаж и демонстрация по безопасности. Это поможет вам знать, как действовать в экстренной ситуации;
- убедитесь, что все предоставляемое аварийно-спасательное оборудование (например, спасательные жилеты) находятся в исправном состоянии;
- перед полетом убедитесь, что погодные условия безопасны для полетов. Избегайте полетов в плохую погоду.
В случае сомнений по безопасности полетов обращайтесь в Комитет гражданской авиации и АО "Авиационная администрация Казахстана" для получения информации.
Напомним, 25 июля в области Жетісу дельтаплан с людьми упал в воду на озере Алаколь. В МЧС сообщили, что были спасены два человека. Жертв нет. Мужчина и женщина были переданы сотрудникам службы скорой помощи.
В КГА тогда заявили, что по данному авиационному происшествию будет проведено расследование.
В Управления здравоохранения акимата области Жетісу рассказали, что пострадавшие были доставлены в центральную больницу Алакольского района на "скорой". Их состояние при поступлении было тяжелым. Медики начали противошоковую терапию, полное клинико- диагностическое инструментальное исследование. Из Талдыкоргана направили двух специалистов - нейрохирурга и травматолога.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2141169-deltaplan-upal-v-alakol-poyavilis-novye-podrobnosti/