Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Дельтаплан упал в Алаколь: появились новые подробности

Опубликовано:

Упавший в воду на Алаколе дельтаплан
Упавший дельтаплан. Фото: t.me/qr_tjm

В Комитете гражданской авиации МТ РК раскрыли новые подробности об инциденте с дельтапланом, который упал в озеро Алаколь на территории области Жетісу, и обратились к казахстанцам, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"Касательно падения 25 июля 2024 года воздушного судна на озере Алаколь (село Акши Алакольского района области Жетысу), в результате которого пострадали два человека и были доставлены в больницу.

Данное воздушное судно не было зарегистрировано в государственном реестре гражданских воздушных судов, соответственно, у него не было сертификата летной годности. Пилот не имеет действующего свидетельства авиационного персонала", - сообщается в официальном Telegram-канале Авиационной администрации Казахстана.

В ведомстве добавили, что расследованием причин падения воздушного судна займутся правоохранительные органы.

Также в КГА обратились к казахстанцам в связи с тем, что в социальных сетях стала популярна реклама авиапрогулок, катаний на воздушных судах, шарах и других летательных аппаратах.

В ведомстве отметили, что при выборе катания на воздушных судах важно учитывать ключевые аспекты безопасности:

  • убедитесь, что владелец воздушного судна имеет все необходимые лицензии и сертификаты, выданные уполномоченными органами;
  • узнайте, когда было проведено техническое обслуживание воздушного судна;
  • узнайте об опыте и квалификации пилота. Он должен иметь достаточный опыт для управления конкретным типом воздушного судна;
  • убедитесь, что владелец воздушного судна застраховал свою гражданско-правовую ответственность, в том числе перед пассажирами;
  • перед полетом должны быть проведены инструктаж и демонстрация по безопасности. Это поможет вам знать, как действовать в экстренной ситуации;
  • убедитесь, что все предоставляемое аварийно-спасательное оборудование (например, спасательные жилеты) находятся в исправном состоянии;
  • перед полетом убедитесь, что погодные условия безопасны для полетов. Избегайте полетов в плохую погоду.

В случае сомнений по безопасности полетов обращайтесь в Комитет гражданской авиации и АО "Авиационная администрация Казахстана" для получения информации.

Напомним, 25 июля в области Жетісу дельтаплан с людьми упал в воду на озере Алаколь. В МЧС сообщили, что были спасены два человека. Жертв нет. Мужчина и женщина были переданы сотрудникам службы скорой помощи.

В КГА тогда заявили, что по данному авиационному происшествию будет проведено расследование.

В Управления здравоохранения акимата области Жетісу рассказали, что пострадавшие были доставлены в центральную больницу Алакольского района на "скорой". Их состояние при поступлении было тяжелым. Медики начали противошоковую терапию, полное клинико- диагностическое инструментальное исследование. Из Талдыкоргана направили двух специалистов - нейрохирурга и травматолога.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2141169-deltaplan-upal-v-alakol-poyavilis-novye-podrobnosti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie