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Падение дельтаплана на Алаколе прокомментировал министр транспорта

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Дельтаплан
Дельтаплан. Иллюстративное фото: Pixabay.com

На брифинге в правительстве главу Минтранспорта спросили о проверках всех туристических воздушных судов в Казахстане, после падения дельтаплана на озере Алаколь, передает корреспондент NUR.KZ.

"Безусловно, будем проводить (проверку – прим.авт.) такого типа дельтапланов или, допустим, самолетов Ан-2. По самолетам Ан-2: у нас есть 263 единицы, а летную годность имеют всего 94, остальные - не имеют. Безусловно, есть фактор, когда, не имея летной годности и сертификата годности пилота, совершаются облеты. Что было и у этого дельтаплана.

По всем фактам будет проводиться дополнительная проверка: это и в отношении Ан-2 (происшествие с Ан-2 в Костанайской области – прим.авт. ), и дельтаплана", - заявил министр транспорта Марат Карабаев.

Он пояснил, что каждый летательный аппарат на определенный срок получает сертификат летной годности. В случае с дельтапланом, упавшим на озере Алаколь, этот сертификат получен не был.

"В связи с этим министерством принято решение провести комплексную проверку всех воздушных судов и летательных аппаратов наподобие дельтапланов, в том числе - самолетов Ан-2", - добавил Карабаев.

Напомним, 25 июля в области Жетісу дельтаплан с людьми упал в воду на озере Алаколь. В МЧС сообщили, что были спасены два человека. Жертв нет. Мужчина и женщина были переданы сотрудникам службы скорой помощи.

В КГА тогда заявили, что по данному авиационному происшествию будет проведено расследование.

В Управления здравоохранения акимата области Жетісу рассказали, что пострадавшие были доставлены в центральную больницу Алакольского района на "скорой". Их состояние при поступлении было тяжелым. Медики начали противошоковую терапию, полное клинико-диагностическое инструментальное исследование. Из Талдыкоргана направили двух специалистов - нейрохирурга и травматолога.

Позже в Комитете гражданской авиации МТ РК раскрыли новые подробности об инциденте с дельтапланом, который упал в озеро Алаколь на территории области Жетісу, и обратились к казахстанцам.

Мы также писали, что в начале мая самолет Ан-2, выполнявший санитарный рейс из Аркалыка в Ансункар (Костанай), осуществил кабрирование и приземлился на талые воды. Сообщалось, что на борту судна в этот момент находились 2 члена экипажа и 3 служебных пассажира. Жертв и пострадавших нет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2141781-padenie-deltaplana-na-alakole-prokommentiroval-ministr-transporta/

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