Падение дельтаплана в Алаколь: врачи рассказали о состоянии пострадавших

О состоянии пострадавших в результате падения дельтаплана в Алаколь рассказали врачи управления здравоохранения области Жетісу, передает NUR.KZ. Состояние поступивших - тяжелое.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе управления здравоохранения акимата области Жетісу, в центральную больницу Алакольского района на "скорой" доставлены пострадавшие в результате падения дельтаплана.

"Состояние пострадавших при поступлении тяжелое, госпитализированы в ОАРИТ. Проводится противошоковая терапия, полное клинико- диагностическое инструментальное исследование. Из Талдыкоргана направлены два специалиста - нейрохирург и травматолог. В больнице есть все необходимые лекарства для лечения пациентов. Ситуация на контроле", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, сегодня при патрулировании озера Алаколь сотрудниками МЧС Казахстана спасены два человека, которые при катании на дельтаплане вместе с летательным аппаратом упали в воду.

Чуть позже в Комитете гражданской авиации прокомментировали инцидент, заявив, что проведет проверку.

Также в июне этого года в Актюбинской области вблизи села Жарык при выполнении производственных работ произошло крушение дельтаплана. Пилот летательного аппарата погиб. По данному инциденту Министерством транспорта РК создавалась комиссия по расследованию авиационного происшествия.