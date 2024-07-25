Падение дельтаплана в Алаколь: в КГА прокомментировали инцидент

Комитет гражданской авиации проведет проверку после того, как дельтаплан упал в озеро Алаколь. В результате ЧП пострадали два человека, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

В КГА напомнили, что сегодня в селе Акши Алакольского района области Жетісу совершил жесткую посадку дельтаплан.

"Жертв нет. Пострадали два человека. В настоящее время они доставляются в больницу. По данному авиационному происшествию будет проведено расследование", - сообщили в КГА.

Напомним, сегодня при патрулировании озера Алаколь сотрудниками МЧС Казахстана спасены два человека, которые при катании на дельтаплане вместе с летательным аппаратом упали в воду.

В июне этого года в Актюбинской области вблизи села Жарык при выполнении производственных работ произошло крушение дельтаплана. Пилот летательного аппарата погиб. По данному инциденту Министерством транспорта РК создавалась комиссия по расследованию авиационного происшествия.

А в 2020 году дельтаплан упал на трассу в Алматинской области. В происшествии пострадали мужчина и девушка. Пострадавшую 1996 года рождения доставили в больницу. Состояние оценили как средней тяжести. Мужчина (пилот), который летел вместе с ней, госпитализирован не был. Он рассказал, что на высоте около 5 - 10 метров у аппарата заглох мотор. Выяснилось, что пострадавшие отдыхали на Капшагае.