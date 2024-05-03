Самолет резко потерял высоту и приземлился на воду в Костанайской области

Самолет Ан-2, выполнявший санитарный рейс из Аркалыка в Ансункар (Костанай), осуществил кабрирование и приземлился на талые воды, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтранспорта.

О произошедшем сообщается в Telegram-канале министерства.

По данным ведомства, судно, принадлежащее авиакомпании "Навигатор", в 16:10 после взлета осуществило кабрирование (резкое снижение высоты) и съехало на водоем (талые воды).

На борту судна в этот момент находились 2 члена экипажа и 3 служебных пассажира.

"Все пассажиры и члены экипажа эвакуированы сотрудниками ДЧС в городскую больницу Аркалыка. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Сотрудники Департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте направляются на место авиационного происшествия.

"Данное авиационное событие классифицируется как авиационное происшествие и подлежит расследованию уполномоченным органом в сфере гражданской авиации. Создана комиссия по расследованию авиационного происшествия", - заявили в министерстве.

Причины и обстоятельства данного происшествия выясняются, заключили в ведомстве.

На сайте Авиационной администрации Казахстана указано, что в 2013 году РК был признан сертификат типа самолета Ан-2 № ВВ-035/3/2, выданный уполномоченным органом Польши.

В 2021 году Авиационная администрация Казахстана провела анализ состояния воздушного парка самолетов Ан-2 (поддержание летной годности), зарегистрированных в государственном реестре гражданских воздушных судов страны. По итогам анализа были разработаны директивы по летной годности и получена консультация разработчика двигателя самолета Ан-2.

Добавим, что в июне 2019 года под Астаной потерпел крушение самолет Ан-2. Тогда в результате ЧП погибли два пилота, еще один член экипажа получил ранение.