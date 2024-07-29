Аким Павлодарской области высказался о сборе средств семье погибшего спасателя

Аким Павлодарской области Асаин Байханов рассказал о мерах поддержки семьи погибшего в Майкаине спасателя Айдоса Шаймердена. Без отца остались пятеро детей, передает NUR.KZ.

Как сообщил глава региона на своей странице в Instagram, он увидел публикацию о сборе средств для семьи погибшего спасателя.

"Я понимаю чувство сострадания и желание сограждан помочь. Но, во избежание спекуляций на тему "Почему семью оставили без внимания", хочу отчитаться об оказанных мерах поддержки", - высказался Асаин Байханов.

По его словам, от АО "Майкаинзолото" в апреле 2024 года супруге спасателя Нурсулу Шаймерден была выплачена материальная помощь в размере 28 млн тенге. В начале года были погашены все кредиты семьи Айдоса и его родителей на сумму свыше 8 млн тенге.

"Акимат области в моем лице 1 июня 2024 года подарил Нурсулу Шаймерден в собственность 4-комнатную квартиру в Павлодаре, так как у Айдоса остались пятеро несовершеннолетних детей", - отметил аким Павлодарской области.

Как рассказал глава региона, до признания спасателя погибшим семья получала его среднемесячную зарплату. Сейчас же, после того, как найдено тело, работодателем будут произведены страховые выплаты - среднемесячная зарплата за 10 лет.

"Семья Шаймерден и впредь не останется без нашего внимания. При этом ничего не имею против объявляемых частных соборов, если они не оказываются предметами манипуляций и злоупотреблений", - пояснил Асаин Байханов.

Трагедия в Майкаине

4 января на территории "Майкаинзолото" в Павлодарской области автобус провалился в очистное пространство недействующей шахты. В нем находились водитель и три спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Еще в январе из котлована извлекли тела двух спасателей - Саркыта Берликана и Олега Тышкевича. Поиски третьего спасателя и водителя продолжились, затем были приостановлены, потом их снова возобновили.

По данному факту возбудили уголовное дело. Более 40 работников "Майкаинзолото" были допрошены.

19 июля при проведении земляных работ силами АО "Майкаинзолото" на глубине 70 метров обнаружили тело 36-летнего Айдоса Шаймердена. Вскоре состоялись похороны спасателя.

25 июля было найдено тело четвертого погибшего - водителя Айыпа Тлеубергенова.