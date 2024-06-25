Двухлетний ребенок оказался запертым в квартире в Конаеве

Запертого в квартире малыша спасли в городе Конаеве. Инцидент произошел в одной из городских многоэтажек, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В городе Конаеве Алматинской области спасен двухлетний ребенок, сообщает МЧС в Telegram-канале. Инцидент произошел в одной из многоэтажек города.

"Оставшись без присмотра взрослых, ребенок закрылся в квартире. Спасатели при помощи альпинистского снаряжения через балкон смогли попасть в квартиру и открыть дверь.

В результате слаженных действий малыша благополучно передали родителям. Ребенок не пострадал, в медицинской помощи не нуждался", - отмечается в сообщении ведомства.

Ранее огнеборцы спасли 8-месячного малыша из задымленной квартиры в одном из многоэтажных домов в Атырау.

В январе в Каскелене трехлетняя девочка случайно заперла себя в пустой квартире. Чтобы вызволить ребенка, спасатели спустились с крыши и через окно проникли в квартиру.

В Талдыкоргане спасателям пришлось использовать спецоборудование, чтобы попасть в квартиру, в которой закрылся 4-летний ребенок.

Также зимой в Таразе двое маленьких детей сегодня оказались запертыми в квартире. На помощь к малышам пришли спасатели.

Мы также писали о случае в Астане, когда пятилетний ребенок повис на перилах балкона многоэтажки. Его спас семиклассник.