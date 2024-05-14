Через балкон на пятом этаже: в Талдыкоргане спасли ребенка, закрывшегося в квартире

Спасатели в Талдыкоргане использовали спецоборудование, чтобы попасть в квартиру, в которой закрылся 4-летний ребенок, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошел в одной из городских многоэтажек. Оставшись без присмотра взрослых, ребенок закрылся в квартире на пятом этаже.

С помощью специального оборудования спасатели смогли попасть в квартиру через балкон и открыли дверь.

В результате слаженных действий спасателей ребенка благополучно передали родителям. Мальчик не пострадал, в медицинской помощи не нуждался.

Напомним, в январе в Каскелене трехлетняя девочка случайно заперла себя в пустой квартире. Чтобы вызволить ребенка, спасатели спустились с крыши и через окно проникли к квартиру.

В том же месяце в Кызылорде два подростка 15 и 14 лет провалились под лед на реке Сырдарья. Детей заметили и спасли полицейские.

Ранее в Атырау шестилетняя девочка, оставшись без присмотра взрослых, выпала из окна. Ее удалось спасти.

В феврале в Павлодарской области произошел инцидент, в результате которого ученик второго класса не дошел в школу, провалившись в открытый колодец. Учитель, не заметив за партой мальчика, сообщила о его пропаже. В итоге ребенка нашли другие школьники.

В апреле пожарные Астаны спасли из горящего здания восьмерых человек, в том числе одного ребенка.