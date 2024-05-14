Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Через балкон на пятом этаже: в Талдыкоргане спасли ребенка, закрывшегося в квартире

Опубликовано:

Ребенок стоит возле окна
Ребенок возле окна. Иллюстративное фото: SbytovaMN/Getty Images

Спасатели в Талдыкоргане использовали спецоборудование, чтобы попасть в квартиру, в которой закрылся 4-летний ребенок, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошел в одной из городских многоэтажек. Оставшись без присмотра взрослых, ребенок закрылся в квартире на пятом этаже. 

С помощью специального оборудования спасатели смогли попасть в квартиру через балкон и открыли дверь.

В результате слаженных действий спасателей ребенка благополучно передали родителям. Мальчик не пострадал, в медицинской помощи не нуждался.     

Напомним, в январе в Каскелене трехлетняя девочка случайно заперла себя в пустой квартире. Чтобы вызволить ребенка, спасатели спустились с крыши и через окно проникли к квартиру.

В том же месяце в Кызылорде два подростка 15 и 14 лет провалились под лед на реке Сырдарья. Детей заметили и спасли полицейские.

Ранее в Атырау шестилетняя девочка, оставшись без присмотра взрослых, выпала из окна. Ее удалось спасти.

В феврале в Павлодарской области произошел инцидент, в результате которого ученик второго класса не дошел в школу, провалившись в открытый колодец. Учитель, не заметив за партой мальчика, сообщила о его пропаже. В итоге ребенка нашли другие школьники.

В апреле пожарные Астаны спасли из горящего здания восьмерых человек, в том числе одного ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2100431-rebenok-zakrylsya-v-kvartire-na-5-etazhe-v-taldykorgane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.