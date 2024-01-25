Трехлетняя девочка заперла себя в пустой квартире в Каскелене
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Трехлетняя девочка случайно заперла себя в пустой квартире. Чтобы вызволить ребенка, спасатели спустились с крыши и через окно проникли к квартиру, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, 24 января к спасателям в Каскелене обратилась мать ребенка 2020 года рождения.
Она рассказала, что ее дочь осталась одна в пустой квартире - девочка случайно захлопнула дверь, когда ее мама вышла в подъезд без ключей.
"Было принято решение попасть в квартиру через окно при помощи альпинистского снаряжения, чтобы не повредить входную новую дверь. Девочку передали матери, медицинская помощь ребенку не требовалась" - рассказали спасатели.
Спасатели МЧС еще раз напомнили казахстанцам не оставлять маленьких детей без присмотра одних дома.
Напомним, ранее в Атырау шестилетняя девочка, оставшись без присмотра взрослых, выпала из окна. Ее удалось спасти.
Тогда в МЧС сообщали, что с начала года из окон и с балконов в Казахстане выпали 134 ребенка. По данным ведомства, больше всего несчастных случаев произошло в Карагандинской области и Астане – чаще всего дети оставались без присмотра взрослых.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2057384-trehletnyaya-devochka-zaperla-sebya-v-pustoy-kvartire-v-kaskelene/