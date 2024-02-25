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Двое маленьких детей оказались запертыми в квартире в Таразе

Опубликовано:

Спасатель
Спасатель. Фото: t.me/qr_tjm

В Таразе двое маленьких детей сегодня оказались запертыми в квартире. На помощь к малышам пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

В 15 микрорайоне Тараза в запертой квартире остались трехлетний и шестимесячный дети.

На вызов прибыли пятеро спасателей. Один из них с помощью альпинистского инструмента из окна четвертого этажа открыл дверь, после чего малыши были переданы матери.

Напомним, в январе трехлетняя девочка случайно заперла себя в пустой квартире, когда ее мама вышла в подъезд без ключей. Чтобы вызволить ребенка, спасатели спустились с крыши и через окно проникли к квартиру.

В Казыгуртском районе Туркестанской области 10-летний мальчик спас маленького брата, упавшего в туалетную яму. Храброго школьника наградили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2062860-dvoe-malenkih-detey-okazalis-zaperty-v-kvartire-v-taraze/

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