Двое маленьких детей оказались запертыми в квартире в Таразе

В Таразе двое маленьких детей сегодня оказались запертыми в квартире. На помощь к малышам пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

В 15 микрорайоне Тараза в запертой квартире остались трехлетний и шестимесячный дети.

На вызов прибыли пятеро спасателей. Один из них с помощью альпинистского инструмента из окна четвертого этажа открыл дверь, после чего малыши были переданы матери.

Напомним, в январе трехлетняя девочка случайно заперла себя в пустой квартире, когда ее мама вышла в подъезд без ключей. Чтобы вызволить ребенка, спасатели спустились с крыши и через окно проникли к квартиру.

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