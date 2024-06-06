8-месячный малыш оказался запертым в задымленной квартире в Атырау (видео)

Сегодня, 6 июня, огнеборцы спасли 8-месячного малыша из задымленной квартиры в одном из многоэтажных домов в Атырау, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, в Атырау в 6-этажном жилом доме из-за оставленной на газовой плите пищи произошло сильное задымление.

"Дверь квартиры была заперта снаружи, спасателем МЧС, командиром отделения СПЧ-1 Азаматом Курманиязовым по лестничному маршу спасен ребенок 2023 года рождения", - рассказали в ведомстве.

Медики Центра медицины катастроф оказали малышу первую медицинскую помощь.

В апреле в одном из многоэтажных домов в Атырау произошел пожар. Тогда на камеры попало спасение 3-месячного младенца. Его и еще троих людей спустили с помощью пожарной автолестницы. В результате происшествия обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее семерых взрослых и одного ребенка спасли пожарные из горящего девятиэтажного дома в Астане. Людей передали медработникам. Возгорание произошло на втором этаже здания.