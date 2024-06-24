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Еще один ЖК горел в Астане (видео)

Опубликовано:

Последствия пожара
Последствия пожара. Кадр из видео: МЧС РК

Пожар в одном из жилых комплексов района Алматы в Астане произошел минувшей ночью - в МЧС рассказали подробности произошедшего, передает NUR.KZ.

Инцидент произошел в одном из ЖК в столичном районе Алматы.

Прибывшие на место спасатели зафиксировали горение домашних вещей на балконе.

С момента вызова пожар был ликвидирован за 20 минут. Пострадавших нет, сообщили в МЧС.

Причина пожара устанавливается, добавили в ведомстве.

Напомним, в минувшую субботу произошел крупный пожар в районе "Хан шатыра" в Астане. В МЧС уточнили, что со 2 по 27 этажи горели наружная обшивка и утеплитель жилого комплекса.

Пожар был ликвидирован полностью на площади 250 кв.м. Предварительная причина возгорания: работы с огнем либо малокалорийный источник огня. Силами спасателей было эвакуировано 12 человек, из них 7 детей. Спасены 2 человека, из них 1 ребенок.

Позже жительница горевшего жилого комплекса рассказала о своем спасении и выразила слова благодарности огнеборцам.

Позже аким Астаны Женис Касымбек опубликовал фотографии с места крупного пожара в столичном ЖК. Он сообщил, что встретился с жильцами горевшей высотки.

А в воскресенье в одном из кафе в Астане, расположенном на цокольном этаже многоэтажного жилого дома, тоже произошел пожар. Огнеборцы вынесли из помещения один кислородный баллон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2122644-eshche-odin-zhk-gorel-v-astane-video/

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