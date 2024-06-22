Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Пожар в высотке в Астане полностью потушили

Опубликовано:

Пожарный
Пожарный. Фото: МЧС РК

Пожар в многоэтажке на проспекте Туран в Астане ликвидирован полностью, об этом сообщили в официальном Telegram-канале МЧС РК, передает NUR.KZ.

Пожар ликвидирован полностью на площади 250 кв.м. Предварительная причина возгорания: работы с огнем либо малокалорийный источники огня.

С 2 по 27 этажи горела наружная обшивка и утеплитель жилого комплекса, отметили в МЧС. 

"При пожаре силами спасателей эвакуировано 12 человек, из них 7 детей. Спасены 2 человека из них 1 ребенок. На месте происшествия работают дознаватели. В ликвидации были задействованы 20 ед. техники и 91 спасатель МЧС РК", - отметили в ведомстве.

Напомним, пожар произошел на проспекте Туран, в районе "Хан шатыра" в Астане. На месте работают пожарные по 3 рангу. В МЧС заявляли, что задействованы 16 единиц техники и 72 личного человека. Был создан штаб и проведена эвакуация.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2122257-obshivka-gorela-s-2-po-27-etazh-pozhar-v-vysotke-v-astane-likvidirovali/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.