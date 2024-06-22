Пожар в высотке в Астане полностью потушили

Пожар в многоэтажке на проспекте Туран в Астане ликвидирован полностью, об этом сообщили в официальном Telegram-канале МЧС РК, передает NUR.KZ.

Пожар ликвидирован полностью на площади 250 кв.м. Предварительная причина возгорания: работы с огнем либо малокалорийный источники огня.

С 2 по 27 этажи горела наружная обшивка и утеплитель жилого комплекса, отметили в МЧС.

"При пожаре силами спасателей эвакуировано 12 человек, из них 7 детей. Спасены 2 человека из них 1 ребенок. На месте происшествия работают дознаватели. В ликвидации были задействованы 20 ед. техники и 91 спасатель МЧС РК", - отметили в ведомстве.

Напомним, пожар произошел на проспекте Туран, в районе "Хан шатыра" в Астане. На месте работают пожарные по 3 рангу. В МЧС заявляли, что задействованы 16 единиц техники и 72 личного человека. Был создан штаб и проведена эвакуация.