Кафе горело в Астане (видео)

В одном из кафе в Астане, расположенном на цокольном этаже многоэтажного жилого дома, произошел пожар. Огнеборцы вынесли из помещения один кислородный баллон, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По данным официального Telegram-канала ведомства, в Астане в одном из кафе, расположенном на цокольном этаже многоэтажного жилого дома, произошло возгорание.

"Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет, причина устанавливается. МЧС просит предпринимателей соблюдать правила пожарной безопасности", - обратились в ведомстве.

Напомним, вчера в Астане произошел крупный пожар в районе "Хан шатыра". В МЧС уточнили, что со 2 по 27 этажи горели наружная обшивка и утеплитель жилого комплекса.

Пожар был ликвидирован полностью на площади 250 кв.м. Предварительная причина возгорания: работы с огнем либо малокалорийный источник огня. Силами спасателей было эвакуировано 12 человек, из них 7 детей. Спасены 2 человека, из них 1 ребенок.

Позже жительница горевшего жилого комплекса рассказала о своем спасении и выразила слова благодарности огнеборцам.

Аким столицы Женис Касымбек заявил, что после дачи технического заключения будет восстановлен фасад и отремонтируют пострадавшие квартиры.