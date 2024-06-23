Кафе горело в Астане (видео)
Опубликовано:
В одном из кафе в Астане, расположенном на цокольном этаже многоэтажного жилого дома, произошел пожар. Огнеборцы вынесли из помещения один кислородный баллон, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
По данным официального Telegram-канала ведомства, в Астане в одном из кафе, расположенном на цокольном этаже многоэтажного жилого дома, произошло возгорание.
"Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет, причина устанавливается. МЧС просит предпринимателей соблюдать правила пожарной безопасности", - обратились в ведомстве.
Напомним, вчера в Астане произошел крупный пожар в районе "Хан шатыра". В МЧС уточнили, что со 2 по 27 этажи горели наружная обшивка и утеплитель жилого комплекса.
Пожар был ликвидирован полностью на площади 250 кв.м. Предварительная причина возгорания: работы с огнем либо малокалорийный источник огня. Силами спасателей было эвакуировано 12 человек, из них 7 детей. Спасены 2 человека, из них 1 ребенок.
Позже жительница горевшего жилого комплекса рассказала о своем спасении и выразила слова благодарности огнеборцам.
Аким столицы Женис Касымбек заявил, что после дачи технического заключения будет восстановлен фасад и отремонтируют пострадавшие квартиры.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2122500-kafe-gorelo-v-astane-video/