"Надел на меня противогаз": жительница горевшего ЖК в Астане рассказала о своем спасении

Жительница горевшего жилого комплекса в районе "Хан шатыра" в Астане рассказала о своем спасении и выразила слова благодарности огнеборцам, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Видео с благодарностью женщины появилось в официальном Telegram-канале ведомства. Рядом с ней стоял огнеборец, которому она выразила благодарность.

"Я считаю всех пожарников героями. Пока не сталкиваешься с ними вплотную, думаешь, что эта работа так себе. Сегодня я воочию убедилась, какая у них адская работа.

Вот этот молодой человек снял с себя противогаз, было все в дыму, угарный газ. Я две минуты подышала, чуть не задохнулась. Он с себя снял противогаз, надел на меня. В темноте спускал меня с 9 этажа. Я еще запиналась, дышать не могла. Он старался держать меня за руку, спокойно спускал, а в это время сам дышал угарным газом.

Большое вам спасибо, низкий поклон всей вашей команде, всем пожарным, молодцы", - сказала астанчанка.

Спасатель лишь ответил, что просто выполнял свою работу.

Также в МЧС поделились другими кадрами с места пожара. В ведомстве отметили, что сотрудник ПЧ-5 Айдын Бимуханов вынес из горевшего жилого комплекса трехмесячного ребенка.

Напомним, накануне произошел крупный пожар в районе "Хан шатыра" в Астане. В МЧС уточнили, что со 2 по 27 этажи горели наружная обшивка и утеплитель жилого комплекса.

Пожар был ликвидирован полностью на площади 250 кв.м. Предварительная причина возгорания: работы с огнем либо малокалорийный источник огня.

Силами спасателей было эвакуировано 12 человек, из них 7 детей. Спасены 2 человека, из них 1 ребенок.

Также в субботу под землей вблизи жилых домов в Таразе произошел взрыв. На место происшествия выезжали экстренные службы. Пострадавших нет. Как сообщили в QazaqGaz Aimaq, по предварительной версии, случилось замыкание подземной высоковольтной линии электропередачи. Точные причины ЧП выясняются.