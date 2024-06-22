Больше 70 человек тушат пожар в районе "Хан шатыра" в Астане (фото, видео)
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В частично жилой многоэтажке Астаны произошел сильный пожар - на месте работают пожарные. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС РК, передает NUR.KZ.
Пожарные подразделения ДЧС Астаны по повышенному рангу вызова прибыли по адресу Туран 37/9. Как уточнили в ведомстве, произошло возгорание наружной облицовки здания.
На месте работают пожарные по 3 рангу. Задействованы 16 единиц техники и 72 личного человека.
Здание административное и частично жилое, добавили в ведомстве.
На месте происшествия создан штаб. Проходит эвакуация.
Спасателями МЧС эвакуированы 8 человек, из них 1 ребенок.
Информация о пострадавших не поступала.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2122161-krupnyy-pozhar-proizoshel-v-astane-video/