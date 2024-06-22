Больше 70 человек тушат пожар в районе "Хан шатыра" в Астане (фото, видео)

В частично жилой многоэтажке Астаны произошел сильный пожар - на месте работают пожарные. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС РК, передает NUR.KZ.

Пожарные подразделения ДЧС Астаны по повышенному рангу вызова прибыли по адресу Туран 37/9. Как уточнили в ведомстве, произошло возгорание наружной облицовки здания.

На месте работают пожарные по 3 рангу. Задействованы 16 единиц техники и 72 личного человека.

Здание административное и частично жилое, добавили в ведомстве.

На месте происшествия создан штаб. Проходит эвакуация.

Спасателями МЧС эвакуированы 8 человек, из них 1 ребенок.

Информация о пострадавших не поступала.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.