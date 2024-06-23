Появились кадры последствий крупного пожара в ЖК в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек опубликовал фотографии с места крупного пожара в столичном ЖК. Он сообщил, что встретился с жильцами горевшей высотки, передает NUR.KZ.

Как рассказал аким Астаны на своей официальной странице в Instagram, он встретился с жильцами пострадавших квартир. После ЧП формируется рабочая комиссия по ликвидации последствий пожара.

"Сейчас эксперты будут давать техническое заключение, после сразу приступим к восстановлению фасада и ремонту пострадавших квартир. Причина пожара выясняется ДЧС города", - написал Женис Касымбек.

Он также поделился кадрами с места происшествия, на которых можно увидеть последствия пожара снаружи здания и внутри.

Напомним, накануне произошел крупный пожар в районе "Хан шатыра" в Астане. В МЧС уточнили, что со 2 по 27 этажи горели наружная обшивка и утеплитель жилого комплекса.

Пожар был ликвидирован полностью на площади 250 кв.м. Предварительная причина возгорания: работы с огнем либо малокалорийный источник огня. Силами спасателей было эвакуировано 12 человек, из них 7 детей. Спасены 2 человека, из них 1 ребенок.

Позже жительница горевшего жилого комплекса рассказала о своем спасении и выразила слова благодарности огнеборцам.